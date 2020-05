Barbara D’Urso rivela quali sono gli ospiti che la divertono di più

Barbara D’Urso è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte durante una recente intervista allo storico settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, dove ha parlato di questi giorni difficili, ma anche rivelato alcuni inediti riguardanti le sue trasmissioni televisive “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’Urso“, che sono andate puntualmente in diretta, nonostante l’emergenza Coronavirus, senza alcuna sospensione.

Lady Cologno, così è definita amichevolmente la D’Urso, è un pilastro imprescindibile di Mediaset, che ormai non può fare a meno dei suoi seguitissimi talk show. Sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni si legge della quarantena della D’Urso, un periodo non facile che l’ha messa a dura prova, nonostante Carmelita sia quotidianamente dispensatrice di sorrisi e buon umore.

La cosa che l’ha afflitta maggiormente è stato il fatto di non poter vedere i suoi figli. Uno sta a Roma dove fa il medico, mentre l’altro vive a Milano, a poca distanza da casa sua, ma nonostante ciò hanno entrambi hanno rispettato a menadito le misure di contenimento sociale, quindi non si sono visti per due mesi. Un tempo troppo lungo per qualsiasi genitore.

Barbara D’Urso fa alcune rivelazioni sugli ospiti dei suoi talk show

A differenza di tanti suoi colleghi che hanno visto sospese o del tutto cancellate le proprie trasmissioni televisive, per Barbara è stata cosa diversa, infatti ha continuato ad andare in onda come sempre. Il numero degli operatori e dei tecnici in studio è diminuito infatti se prima c’erano dieci persone per fare una cosa, oggi ce ne sono tre, ricoprendo anche dei ruoli inediti, ha rivelato la conduttrice.

Tra i programmi di Barbara D’Urso, l’unico ad essere temporaneamente sospeso è “Domenica Live“, una scelta fatta dall’azienda del Biscione per garantire maggiore attualità sull’emergenza sanitaria. Barbara ha tenuto inoltre a precisare che “Live Non e la d’Urso” è stato il primo programma Mediaset che ha deciso di andare in onda senza pubblico dall’oggi al domani.

Tra le misure di sicurezza adottate da Mediaset, Barbara ha rivelato anche quella di tenere in studio due persone al massimo in studio, mentre a “Pomeriggio Cinque” la conduttrice è completamente sola. Anche “Live – Non è la d’Urso” è stato del tutto rivoluzionato, privilegiando l’informazione con ospiti di primo piano come il premier Conte, il ministro degli Esteri Di Maio per non parlare di virologi, immunologi ed esperti che hanno commentato ed aggiornato circa l’emergenza sanitaria.

Barbara si è lasciata andare a delle confessioni inedite sugli ospiti che la divertono di più, in tal senso le sue parole: “Gli ospiti che più mi divertono sono la mamma di Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino, è diventata un fenomeno sul web: le sue sfilate sulle note di Rapide di Mahmood sono un cult” – poi la conduttrice ha aggiunto – “e poi c’è Cristiano Malgioglio un amico e un personaggio eccezionale, come lui in tv non c’è nessuno“.

Alla domanda se si potrà fare una nuova edizione del Grande Fratello, la conduttrice ha risposto: “La tv non è molto diversa da altre realtà imprenditoriali. Da Endemol a Mediaset, nessuno sa se si può fare e come”. Mancano pochissimi giorni al 62esimo compleanno di Barbara D’Urso – la conduttrice è nata il 7 maggio – in tal senso le sue parole: “Penso che sarò da sola, altro che festa […] Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno“.