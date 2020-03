Barbara D’Urso rilancia, doppio appuntamento con "Live": la riprogrammazione del palinsesto

Con l’emergenza del Coronavirus ogni gesto quotidiano appare stravolto: gli impegni, gli hobby, il lavoro, tutto rinviato a causa della restrizione forzata a casa dettata dal Covid-19. Ma se da un lato gran parte della popolazione resta a casa per dare il proprio contributo sul Coronavirus, evitando di diffondere il virus, c’è chi invece preferisce continuare a lavorare, dando il proprio contributo con l’informazione.

Ed è proprio il caso di Barbara D’Urso, la nota presentatrice Mediaset, che non solo preferisce restare in prima linea nel tentativo di contribuire a suo modo a creare notizia, e diffondere le informazioni principali riguardanti il Coronavirus, ma addirittura la donna gioca al rilancio, raddoppiando i suoi appuntamenti settimanali in televisione.

A partire infatti dal 24 Marzo la donna sarà impegnata a condurre non solo il solito appuntamento di Pomeriggio 5, ma la domenica, ed in aggiunta il martedì, la donna raddoppia il suo appuntamento con Live – Non è la D’Urso. Un impegno non da poco che vedrà la presentatrice in piena attività, approfondendo a tutto tondo la tematica del Covid-19.

Nonostante il doppio appuntamento, appare dunque ovvio che verrà momentaneamente sospeso il programma domenicale, condotto sempre da Barbara, Domenica Live. Non vi è ancora dato sapere se tale rimodulazione televisiva avrà un decorso momentaneo o avrà un lunga data di scadenza, del resto, è pur vero che le riprogrammazioni televisive di questi tempi sono in continuo mutamento.

Resta ancora in isolamento il presentatore di Quarta Repubblica, Nicola Porro; il giornalista infatti, dopo essere guarito dal virus, ha preferito proseguire il suo periodo di quarantena, allo scopo di evitare diffusioni pericolose; al suo posto è stato momentaneamente sostituito da Barbara Palombelli. Appare inoltre ancora l’appuntamento quotidiano con Federica Panicucci con il suo programma Mattino 5, al suo posto è stato trasmesso infatti il programma a tema, Mattino 5-Speciale Coronavirus, condotto da Francesco Vecchi.