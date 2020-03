Coronavirus, Barbara D’Urso preoccupata per il figlio

Domenica sera 15 Marzo su Canale 5, è andata in onda un’altra puntata di “Live – Non è la D’Urso” condotta dalla stakanovista Barbara D’Urso. La carmelita nazionale, ha accentrato la sua trasmissione esclusivamente al problema della pandemia che ci riguarda vicino ovvero il Coronavirus, soprannominato dalla conduttrice partenopea come il ‘bastardo’ da sconfiggere.

Durante il suo show, la conduttrice, rispettando il decreto del Governo e le decisioni di Mediaset, ha fatto intervenire in studio due ospiti alla volta garantendo spazio e soprattutto distanze di sicurezza. All’interno del suo contenitore domenicale in prime time ha parlato di una persona a lei molto cara che lavora sugli ospedali e che in questi giorni sta dando tutto sé stesso per aiutare le persone affette da COVID-19.

La persona in questione dovrebbe essere suo figlio Giammauro. La conduttrice non ha menzionato esplicitamente il figlio in seguito ad un accordo stipulato con lui e con l’altro figlio Emanuele, di non citarli mai all’interno delle sue trasmissioni televisive. Gli occhi lucidi, le parole trite di emozione, hanno lasciato intendere proprio che la Carmelita nazionale stesse parlando di uno dei suoi più grandi amori.

Un accordo familiare

Barbara D’Urso, portando a casa un ottimo successo in termini di ascolti televisivi, ha incollato al piccolo schermo milioni di telespettatori raggiungendo il 14% di share. Durante il suo show” Live – Non è la D’Urso”, come ben sappiamo, ha citato una persona a lei molto cara che lavora sugli ospedali e in questo periodo non ha attimi di tregua per curare i contagiati da Coronavirus.

In realtà, la conduttrice partenopea, aveva già manifestato ai microfoni di Verissimo di Silvia Toffanin, che non avrebbe mai menzionato e parlato esplicitamente dei suoi figli all’interno delle sue trasmissioni in seguito ad un accordo familiare stipulato in passato con Giammauro ed Emanuele.