Barbara D’Urso, il presunto ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato

Nonostante la particolare vicenda che ha investito l’Italia intera circa l’epidemia di Coronavirus e nonostante i tanti impegni televisivi, Barbara D’urso trova sempre spazio anche per la sua vita privata, per i suoi affetti e soprattutto per i suoi amori. Infatti la nota presentatrice Mediaset è stata di recente paparazzata dai fotografi del famoso settimanale “Chi” in dolce compagnia di un uomo.

Carmelita è stata infatti di recente fotografata insieme a Felice, il suo ex fidanzato del 2013; i due apparivano una coppia molto felice, sin dal primo momento in cui Barbara aveva ufficializzato la love story. C’è da dire che in effetti all’epoca della storia con Felice, la donna non aveva mai fatto mistero della nascente relazione con l’uomo.

I due sono stati infatti intercettati presso un noto ristorante milanese mentre si concedevano una cena in totale relax e romanticismo. Un romanticismo e una complicità che non ci si aspettava, vista la conclusione del loro fidanzamento da oramai sette anni, eppure la tenerezza tra i due sembra non essere mai svanita; che ci sia fra i due un ritorno di fiamma?

A riprova del fatto è stata anche la conclusione della cena: Felice ha accompagnato la presentatrice a casa, con tanto di apertura dello sportello dell’autovettura e con tanto di attesa sotto casa mentre la donna entrava, insomma comportamenti da vero gentleman che fanno ipotizzare un eventuale amore riscoperto.

Barbara è più grande di Felice di ben 16 anni, ma pare che tra i due l’età non abbia mai influito più di tanto, anzi non è mai stato un problema su cui soffermarsi. Ma Barbara non ha rubato il cuore solo a Felice, pare che infatti anche un altro personaggio molto noto, ossia Memo Remigi, suo ex compagno negli anni 80, sia ritornato a parlare della conduttrice di “Pomeriggio 5”, mostrando ancora interesse verso Carmelita.