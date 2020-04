Barbara D’Urso, la sua quarantena da single: un particolare accende il gossip

L’instancabile Barbara D’Urso, dopo aver tenuto compagnia al suo pubblico durante la difficile quarantena imposta agli italiani a causa dell’emergenza coronavirus, si tiene in contatto con il suo pubblico anche attraverso i social. E così, sul suo profilo Instagram, eccola alle prese con le svariate attività che ognuno di noi compie tutti i giorni.

Ma la carmelita nazionale condisce il tutto con una buona dose di teatralità e di spettacolo, come riportato sul sito del settimanale “Oggi“. Così, quello che per tutti è un banale – e a volte noioso – momento di faccende domestiche, viene trasformato in uno show fatto di balletti, ammiccamenti e tanto divertimento. D’altronde si sa, la D’Urso ama essere sempre un po’ sopra le righe e questo è diventato nel tempo la sua peculiarità.

Barbara D’Urso sola in quarantea, ma il web non è convinto che sia proprio così

La sua quarantena è in completa solitudine, visto e considerato il suo stato da single, tanto che durante il suo programma pomeridiano “Pomeriggio Cinque” sulla rete ammiraglia Mediaset, ha tenuto a precisare quanto sia felice che tra breve inizierà la tanto agognata “Fase 2” che le consentirà di incontrare il figlio. Barbarella abita vicina al suo adorato Emanuele, ma ha dichiarato di aver rispettato in pieno il decreto e per questo motivo di non averlo più rivisto dopo il lockdowm.

Ma al web non sfugge nulla e gli occhi attenti dei suoi numerosi followers non hanno potuto fare a meno di notare che forse tutta questa solitudine non è del tutto reale. Andiamo a vedere cosa ha scatenato questi sospetti: in pratica, durante un mini tutorial su come cucinare succulenti cosce di pollo al forno, si vede la D’Urso immersa nella sua cucina total withe che molto ricorda le flashate di luci accecanti che negli studi Mediaset vengono proiettate su di lei.

Fin qui tutto bene, ma ecco che ad un certo punto l’immagine inizia a traballare, come se fosse sostenuta da una mano e non appoggiata da qualche parte nell’irridescente cucina. Questo ha fatto suonare i campanelli d’allarme degli internauti che, facendo invidia al più esperto indagatore, hanno sentenziato che la D’Urso era in compagnia di qualche misterioso cavaliere. Al momento – e con tutta probabilità anche in futuro – non è dato sapere se i sospetti siano fondati, di certo l’instancabile conduttrice Mediaset ha accesso di nuovo la curiosità e il gossip.