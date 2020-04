Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso in vista della Fase 2: "Finalmente posso andare a trovare mio figlio"

La conduttrice Barbara D’Urso, esattamente come tutti gli italiani, ha vissuto questa prima fase di quarantena in perfetta solitudine e soprattutto lontana dai suoi affetti più cari: i suoi figli. La D’Urso vive a Milano da sola e quando la pandemia da coronavirus ha investito il mondo intero, la conduttrice è andata avanti con il proprio lavoro e dunque è rimasta stabilmente nel capoluogo lombardo.

Le trasmissioni di Barbara non sono state sospese, ad eccezione di “Domenica Live“, l’unico suo programma ad aver subito uno stop a causa del covid, a differenza di “Pomeriggio Cinque” e “Live- non è la D’Urso” che invece vanno in onda regolarmente. La stessa conduttrice, aveva confessato a Maria Teresa Ruta che il prossimo 7 maggio, giorno del suo compleanno, sarebbe stata da sola a spegnere la candelina.

Le cose però sono mutate. Difatti grazie al nuovo decreto-legge, emanato dal Governo ed esplicato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a partire dal prossimo 4 maggio si avrà la possibilità di andare a trovare i propri famigliari. La D’Urso ha così tirato un sospiro di sollievo e durante la puntata di “Pomeriggio 5”, andata in onda il 27 aprile, ha confessato che finalmente potrà andare a far visita a suo figlio.

La conduttrice è mamma di due maschi ormai adulti, Giammauro ed Emanuele, avuti dall’ex marito, il produttore cinematografico Mauro Berardi. I due ragazzi hanno vietato alla mamma di parlare di loro in televisione, essendo entrambi molto riservati, ma la D’Urso, pazza di gioia, ha ammesso proprio in televisione: “Finalmente posso andare a trovare mio figlio che non vedo da due mesi anche se abitiamo vicino“.

Barbara non ha aggiunto altro, non specificando a quale dei due figli andrà a fare visita. Con molta probabilità si tratta di Emanuele, difatti il giovane vive a Milano esattamente come la sua mamma, a differenza di Giammauro che invece lavora in ospedale. Insomma per la D’Urso e per milioni di italiani si intravede un po’ di luce, la possibilità di far visita ai propri parenti è fondamentale.