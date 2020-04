Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio, diretta Instagram all’insegna del divertimento e dei doppi sensi

Tutto il mondo vive ormai un periodo delicato e complicato a causa del Coronavirus e per la conduttrice Barbara D’Urso in aggiunta a tutto ciò, vi sono critiche e attacchi che piovono da ogni dove. L’abbiamo vista al centro della bufera a causa delle sue trasmissioni che non vengono viste di buon occhio da molti, quando ha recitato la preghiera “Eterno riposo” in diretta con Matteo Salvini e soprattutto per essere stata bersaglio di Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, che le ha augurato la morte.

Dopo tutto il trambusto e il clamore, per la conduttrice è finalmente arrivato un momento di distensione e serenità. La D’Urso, ha fatto la sua prima diretta Instagram da quando ha preso il via la pandemia, i suoi colleghi del mondo dello spettacolo sono ormai quotidianamente avvezzi a fare ciò, per lei invece è stata la prima volta e il suo compagno di avventura è stato l’amico e collega Cristiano Malgoglio.

Dopo un intoppo iniziale che non dava loro la possibilità di collegarsi, Barbara e Cristiano sono finalmente riusciti a sentirsi e hanno dato vita ad un siparietto davvero molto divertente. I followers che hanno seguito la loro diretta, sono stati tantissimi e tutti hanno apprezzato divertiti, le battute che la conduttrice e il suo amico Malgoglio si sono scambiati.

I doppi sensi simpatici e gli aneddoti dichiarati dai protagonisti sono stati tanti. Cristiano ha raccontato di quella volta in cui ha sottratto uno specchio a Paris Hilton e ha poi sfoggiato una mascherina decisamente chic. Molte sono state le domande poste dai fan ad indirizzo della D’Urso e Malgioglio e lo spettacolo andato in scena ha restituito un momento social davvero bello e reale.

L’amicizia tra Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio va avanti da diversi anni e i due non hanno mai nascosto l’affetto che li lega. La loro è un’amicizia con la A maiuscola, alimentata da un feeling tangibile anche in televisione, difatti Malgioglio dovrebbe tornare nelle vesti di opinionista nella nuova edizione Nip del “Grande Fratello“, che sarà condotta ancora una volta dalla D’Urso, anche se nulla si sa sulla data di inizio.