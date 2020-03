Barbara D’Urso ingrassata: "Ecco quanti chili ho preso"

Instancabile e soprattutto sempre pronta a fare notizia, Barbara D’Urso è diventata una delle poche presentatrici ancora in diretta tv, con lo scopo di riportare le notizie riguardanti il Coronavirus nel più breve tempo possibile. La donna infatti ha deciso di combattere la battaglia contro il virus restando in studio a continuare il suo lavoro.

Non solo, ma addirittura la donna ha rilanciato la sua sfida, creando un doppio appuntamento con “Live – Non è la D’Urso”, al solo scopo di aumentare lo spazio televisivo dedicato alle tematiche riguardanti il virus. Ovviamente questo ha comportato la sospensione momentanea di “Domenica Live”.

Intanto la donna, sempre in rispetto delle norme restrittive imposte dal Governo, quando non lavora si rinchiude in casa, concedendosi la lettura di un buon libro o immergendosi nella cucina, per la quale la D’Urso ha da sempre un debole. Tramite il social Instagram, infatti, la donna mantiene in costante aggiornamento i suoi 2,6 milioni di followers da poco raggiunti, circa i suoi hobby e a proposito del modo in cui trascorre il suo tempo libero.

Proprio a causa della sua passione per i fornelli, la donna confessa ai suoi fan di essere ingrassata di 3 chili, in quanto la situazione vigente la spinge a cucinare e a mangiare in continuazione. Barbara infatti, tramite alcune suoi storie, afferma: “Sono ingrassata 3 chili, mangio dalla mattina alla sera. Alle 6 di mattina inizio a cucinare. Oggi ho preparato le verdure al forno, le ho cucinate alle 6, ma sono così profumate che le mangerei ora“.

Tante infatti sono le foto in cui la conduttrice si cimenta in cucina, preparando tanti manicaretti invitanti, dall’aspetto davvero gradevole. Non solo la D’Urso ha dunque aumentato il suo tempo trascorso in cucina, tanti sono stati i personaggi famosi che hanno aggiornato le storie Instagram, facendosi riprendere alle prese con la cucina.