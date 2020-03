Barbara D’Urso festeggia un traguardo importante su Instagram

Barbara D’Urso nel corso dei tanti di carriera televisiva è riuscita a conquistare il pubblico, arrivando a divenire una delle conduttrici più amate e apprezzate dagli spettatori. La riprova piuttosto evidente si ritrova in un nuovo traguardo raggiunto dalla presentatrice napoletana, come da lei stessa rivelato, sui social.

La giornalista ha voluto condividere con i fan questo successo, arrivando ad avere 2 milioni e 600 mila followers, collocandosi tra le conduttrici più seguite, insieme con Alessia Marcuzzi. Quest’ultima, però, è in vantaggio in quanto vanta circa 4,7 milioni di seguaci. Non si può dimenticare Caterina Balivo che ha 1,3 milioni di followers, e a seguire Belen e Diletta Leotta.

Il post della conduttrice

Barbara D’Urso, consapevole di questo risultato importante, non ha potuto fare a meno di ringraziare il pubblico che la segure, attraverso un post su Instagram: “Non solo siete tutti meravigliosi, ma siete sempre di più, grazie”. Non sono mancati i commenti di risposta da parte dei fan che hanno voluto sottolineare il proprio ringraziamento per fargli compagnia con le sue trasmissioni, in onda il pomeriggio e la sera.

Questi sono i commenti di una parte degli utenti, che hanno affermato al riguardo: “Ti adoro, sei bellissima, stupenda, bravissima, menomela che ci sei tu e ci fai compagnia”. Il post di Barbara D’Urso, però, ha diviso il pubblico in quanto c’è stata un’altra parte di utenti che ha criticato la conduttrice, facendo riferimento al momento difficile che stiamo attraversando: “Neppure in questo terribile periodo riesci ad essere un po’ meno piena di te”.

La D’Urso è molto presente sui social e tiene aggiornati i fan in questi giorni, pubblicando foto mentre si trova a casa. Non è mancata l’ironia della presentatrice che ha pubblicato delle stories, dove ha mostrato ai fan il frigo vuoto per aver cucinato tutte le verdure.