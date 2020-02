Barbara D’Urso e Fiorello, quella foto insieme di tanti anni fa

Una delle presentatrici più famose della televisione italiana, immortalata in una foto insieme a uno degli showman più famosi di sempre. Si parla ovviamente di Barbara D’Urso e di Rosario Fiorello, da sempre i due sono legati da una profonda amicizia, da una grande stima reciproca e da tanto affetto.

Reduce da una fantastica esperienza e riuscita del Festival di Sanremo, insieme anche ad Amadeus, Fiorello è stato di recente ospite del noto programma di Barbara, “Live – Non è la D’Urso“, dove ha parlato della sua esperienza, e soprattutto ritorna al passato, precisamente a più di trent’anni fa.

A quel punto Fiorello lancia una sfida alla padrona di casa, e la invita a pubblicare una foto che li ritrae insieme; ovviamente Barbara ha accettato, ed ha pubblicato una foto in bianco e nero, insieme allo showman siciliano, risalente agli anni 90. La pubblicazione è avvenuta su Instagram, corredata da una didascalia che recitava: “Come non esaudire il desiderio di Rosario Fiorello?!? Ecco pubblicata la mia foto insieme a lui, fatta all’inizio degli anni ‘90.”

La foto appare essere in bianco e nero con posa molto artistica di Fiorello, all’epoca l’uomo aveva una lunga e folta chioma, che usava legare con una codino, tanto che divenne un’immagine simbolo degli anni 90; mentre Barbara appare molto più naturale, con il suo tipico sorriso.

Una foto molto bella e significativa che simboleggia la duratura amicizia che continua a perdurare tra i due; durante l’ospitata di Fiorello la D’Urso non ha potuto fare a meno di complimentarsi con l’uomo per la sua conduzione del Festival, insieme ovviamente ad Amadeus, conquistando un indice di share storico, come non si vedeva da anni.

Il programma della D’Urso poi è andato avanti con un ospite d’eccezione, la presenza di Morgan, per dire la sua versione dei fatti. Tutt’oggi, in base al suo episodio sul palco dell’Ariston insieme a Bugo, continua a far parlare di sé. In molti reputano che quel gesto sia stato solo un’opera congegnata e architettata a dovere per cercare di essere ospitato, e guadagnare soldi ad ogni intervista.