Festival di Sanremo, Fiorello parla dello spoiler di Sky TG24: "Una cosa riprovevole"

Questa settantesima edizione del “Festival di Sanremo” è terminata nella nottata del 9 febbraio, dove tra i big vince Diodato con il brano “Fai rumore”. L’esito della sua vittoria viene svelato dal conduttore alle 02:20 circa, facendo storcere il naso a parecchie persone nella platea.

Ma appena viene chiuso il televoto, una mezz’oretta prima di decretare il vincitore, sono apparse alcune immagini su Twitter in cui Sky TG24 avrebbe spoilerato la vittoria dell’aostano Diodato. Uno dei primi a svelare questo errore del telegiornale è Jerry Calà, che pubblica immediatamente un tweet.

Le parole di Fiorello e le scuse di Sky TG24

Ai microfoni di RTL 102.5 Fiorello ha voluto parlare di questo spoiler, dichiarando che giustamente i giornalisti hanno chiesto di sapere un po’ prima il nome del vincitore per poter uscire perché c’è gente che lavora e ci sono straordinari da pagare, e quindi sarebbero nati dei disagi non da poco. Amadeus ha immediatamente approvato la loro richiesta, pregando però di non rivelare il nome prima della premiazione sul palco.

Un patto di riservatezza non mantenuto da Sky TG24, e per questo motivo Fiorello attacca duramente la loro redazione: “È una cosa che trovo riprovevole per uno zero virgola in più di share, perché di questo si tratta. Riportandovi quello che si diceva nei meandri delle quinte, mi raccontavano che potrebbe essere stata una piccola ritorsione, forse in passato c’era stato uno spoileramento di Masterchef in qualche programma RAI o non lo so. Si pensava di tutto e tra le tante cose c’era anche questa”.

Sky TG24 ha chiesto scusa, con una nota, alla Rai per aver anticipato il nome del vincitore: “Si è trattato di un errore umano al momento dell’annuncio dei primi tre finalisti, il ticker è stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti ancora in gara. Nessuna notizia era arrivata in anticipo ai giornalisti di Sky TG24”. Per questo motivo, la stringa con il nome di Diodato sarebbe apparsa per puro sbaglio.

La redazione del telegiornale sottolinea di non avere alcun motivo o interesse di anticipare il nome del vincitore, poiché in questi giorni ha dato anche grande risalto a questa settantesima edizione del Festival di Sanremo.