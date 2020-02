Festival di Sanremo, vince Diodato. La classifica completa

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Non è la mia canzone preferita, e ammetto che tra i tre tifavo volentieri i Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo mi piace, e nonostante non abbiano vinto il Festival di Sanremo, il futuro è tutto per loro. Grazie a questa enorme vetrina, possono continuare su questa strada. Ovviamente vanno fatto i complimenti a Diodato, che ha scritto un brano carino.