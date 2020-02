Soliti ignoti, Fiorello fa una sorpresa ad Amadeus: "Non ci vedremo mai più in TV"

L’ultima edizione del “Festival di Sanremo” è stato un enorme successo. Come svelato più volte da Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Amadeus riesce a portare dinanzi al televisore milioni di italiani, aumentando notevolmente la percentuale dei giovani rispetto alle scorse edizioni condotte da Claudio Baglioni.

Merito di questo successo va attribuito anche a Rosario Fiorello, presente per tutte le puntate del “Festival di Sanremo” tranne quella di giovedì. Il comico siciliano, grazie alla sua enorme capacità d’intrattenimento, riesce a rendere più leggero lo scandalo tra Bugo e Morgan, oltre al fatto di aver creato alcune gag indimenticabili, come l’imitazione della De Filippi e il monologo sull’età che avanza.

Fiorello fa una sorpresa ad Amadeus

Nella puntata dei Soliti Ignoti, andata in onda il 10 febbraio, il conduttore Amadeus ha ricevuto una standing ovation da tutto il pubblico. Da dietro gli studi, a sua insaputa, è presente anche Rosario Fiorello, che annuncia grazie ad un video in diretta su Instagram di essere pronto a fare uno scherzo ad Amadeus.

Fiorello entra negli studi con una parrucca di Maria De Filippi, e dopo averla imitata, dichiara: “Non potevo mancare perché il cerchio si chiuderà questa sera. Dopo di che io ti dirò che non ci vedremo mai più in TV. Non dire più quella cosa dell’amicizia, perché io mi sono rivisto a casa e per te ho fatto la De Filippi, ho fatto il prete, mi sono vestito da coniglio e De Filippi insieme. Ho inseguito Morgan, che inseguiva Bugo che inseguiva Morgan. Ho fatto cose che non immaginavo di fare nella mia vita e l’ho fatto per te”.

Dopo alcuni minuti, Amadeus annuncia anche l’ingresso di Diodato negli studi dei “Soliti ignoti”. Il cantante ha voluto ringraziare Amadeus per l’enorme opportunità data, e poi si esibisce con la canzone “Fai rumore”.