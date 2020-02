Festival di Sanremo, classifica quarta serata: in testa Diodato

Dopo l’esibizione fatta al pianoforte di Francesca Sofia Novello, in cui suona un pezzo del compositore e musicista tedesco Bach, è stata svelata la classifica della quarta puntata del “Festival di Sanremo”, la competizione canora di Rai 1 condotto da Amadeus.

Questa classifica parziale è il frutto del voto proveniente dalla sala stampa. I 23 big, decimati dalla squalifica per l’incredibile caso collegato a Morgan e Bugo, vede premiare il pezzo di Diodato. Gli ultimi due posti vengono occupati da Riki e Alberto Urso, entrambi provenienti da “Amici”.

La classifica dei 23 big

In prima posizione troviamo Diodato con il brano “Fai rumore”; secondo Francesco Gabbani con “Viceversa”; terzi i Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”; quarti Le Vibrazioni con “Dov’è”; quinto Piero Pelù con “Gigante”; sesta Tosca con “Ho amato tutto”; settimo Rancore con “Eden”; ottava Elodie con “Andromeda”; nono Achille Lauro con “Me ne frego”; decima Irene Grandi con “Finalmente io”; undicesimo Anastasio con “Rosso di rabbia”; dodicesimo Raphael Gualazzi con “Carioca”.

Al tredicesimo posto c’è Paolo Jannacci con “Voglio parlarti adesso”; quattordicesima Rita Pavone con “Niente (Resilienza ’74), quindicesima Levante con “Tikibombom”; sedicesimo Marco Masini con “Il confronto”; diciassettesimo Junior Cally con “No grazie”; diciottesima Elettra Lamborghini con “Musica (e il resto scompare)”; diciannovesima Giordana Angi con “Come mia madre”; ventesimo Michele Zarrillo con “Nell’estasi o nel fango”; ventunesimo Enrico Nigiotti con “Baciami adesso”; ventiduesimo Riki con “Lo sappiamo entrambi” e ventitreesimo Alberto Urso con “Il sole ad est”. Esclusi Morgan e Bugo per non aver completato la loro esibizione sul palco di Sanremo.

Sarà di fondamentale importanza il televoto da casa nella finale del “Festival di Sanremo”. Le uniche due opzioni disponibili per la kermesse è con telefono fisso, tramite chiamata, oppure da cellulare, tramite SMS e ricordiamo che non è possibile votare via app o social.