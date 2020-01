Festival di Sanremo, Amadeus accusato di maschilismo: "Sono stato frainteso"

Questa nuova edizione del “Festival di Sanremo” ancora deve iniziare, ma sul conduttore Amadeus piovono già le prime critiche. La prima collegata a Rita Pavone, poiché la kermesse è stata definita come sovranista a causa di alcune dichiarazioni fatte in passato dalla cantante sulla questione dei migranti.

La polemica più grande è nata a causa di alcune frasi pronunciate da Amadeus nei confronti delle donne, scatenando addirittura i social network con l’hashtag #boycottSanremo. In questa conferenza stampa, in cui presenta cinque delle dieci donne del Festival, ha dichiarato: “Ovviamente sono tutte molto belle”. Poi, riferito alla modella Francesca Sofia Novello: “Ovviamente sapevamo essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo… intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro malgrado la sua giovane età”.

Le scuse di Amadeus che non placano la situazione

Intervistato all’Adnkronos Amadeus non chiede scusa per le sue affermazioni, ma rimanda indietro tutte le offese ricevute sul proprio conto: “Forse potevo esprimermi meglio e forse sono stato frainteso. Ma il concetto era un complimento che rifarei. Questa polemica mi offende. Io ho enorme rispetto per le donne. L’appellativo di sessista non lo accetto. Come non accetto mi si dica che sono maleducato. Chi mi conosce sa come mi rapporto alle donne, a quelle della mia famiglia come alle colleghe. È un’accusa senza senso”.

Su Francesca Sofia Novello ci tiene a sottolineare che, nonostante l’enorme clamore mediatico di Valentino Rossi in tutto il mondo, la ragazza è riuscita sempre ad avere una carriera molto promettente. Queste dichiarazioni non sono comunque bastate, poiché personaggi famosi e non si sono scatenati a riguardo.

M¥SS KETA, scelta per condurre “L’altro Festival” sulla Rai, non appoggia i commenti del conduttore e dichiara che il posto di una donna non sia dietro a un uomo ma davanti e pensa che una donna debba prendersi il suo posto, non quello che le impone la società. Invece Tiziano Ferro, ospite fisso in tutte le serate della kermesse, prima si complimenta con Amadeus e poi fa dietrofront.

Anche la Politica italiana entra in questa vicenda con Paola de Micheli, Ministro delle infrastrutture, che invita la Rai a scegliere per l’anno prossima una conduttrice donna facendo fare un passo indietro ad Amadeus.