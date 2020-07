Barbara Alberti parla della sua esperienza al GF Vip: "Sono andata imbottita di Lexotan"

Barbara Alberti ha fatto parte del cast durante la messa in onda della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. La scrittrice però, a causa di alcuni problemi personali, ha deciso ad un certo punto di ritirarsi dal gioco.

Oltre alla sua esperienza da opinionista televisiva, Barbara Alberti durante tutta la carriera ha scritto ben 36 libri, fra romanzi e racconti, 26 sceneggiature e 7 programmi televisivi. Intervistata dal sito del “Corriere“, la drammaturga racconta i passi della sua carriera, le sue figure di riferimento e anche del “Grande Fratello Vip”.

Le parole di Barbara Alberti

Al Corriere inizia parlando della sua esperienza nella casa, rivelando alcuni dettagli dietro alla sua partecipazione: “In tv mi sono divertita in modo indecente. Reduce da un’aggressione, ero sotto shock. Sono andata lì imbottita di Lexotan. In una notte ho scordato tutto”.

Rivela di aver stretto una bella amicizia con Rita Rusić e di essere rimasta molto sorpresa per il carattere di Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del “Grande Fratello Vip”. Ammette però che, fino a quel momento, non conosceva il mondo degli influencer, poiché è molto lontana dal mondo dei social network.

Ma le sue dichiarazioni sul GF Vip non si fermano qui: “Il denaro è stato un movente. Ho un rapporto disastroso con i soldi”. Nonostante questo, confessa di essere continuamente povera, poiché venendo dalla retorica del ’68 non ha mai voluto essere come i suoi genitori borghesi.

Infine svela le persone famose che più invidia al mondo: “Due donne. Una è Mina: è riuscita a sparire. Se scompare Alberti, se ne accorge solo il gatto. L’altra è Elena Ferrante. A 77 anni io mi sbatto per esistere, lei scrive libri stupendi sotto falso nome. Tanto tempo fa feci lo stesso. Zero copie”.