Aurora Ramazzotti racconta il legame con mamma Michelle e papà Eros

Aurora Ramazzotti è la figlia della conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti. La giovane, che oggi ha ventidue anni, ha deciso di intraprendere la strada del mondo dello spettacolo proprio come i suoi genitori, seguendo le orme di mamma Michelle, come conduttrice. Di strada in questi ultimi anni ne ha fatta e di certo il lavoro non le manca.

Impegnata da tre anni con Goffredo Gerza, con il quale vive un amore a distanza, dato che il ragazzo studia e vive a Londra, ogni occasione è buona per prendere l’aereo e volare da lui. Aurora, nonostante i suoi genitori abbiano intrapreso strade differenti, ha con loro un rapporto speciale che non ha mai nascosto.

Non solo è molto legata ad Eros e Michelle, ma anche ai figli che entrambi hanno avuto da storie successive. Difatti Michelle è sposata con il rampollo della famiglia Trussardi, Tomaso, dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste; Eros ha da poco concluso le sue seconde nozze con Marika Pellegrinelli, dalla quale ha avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Aurora alla trasmissione “I Lunatici“, in onda su Radio 2 ha confessato il rapporto che ha con mamma Michelle e papà Eros. Ha paragonato il papà ad un poliziotto buono, ha raccontato che con lui ha un legame speciale e come tutte le figlie femmine, viene trattata come una principessa. La mamma invece è un generale svizzero.

La Ramazzotti è però grata a sua mamma, perchè le ha dato la possibilità di riprendersi quando stava intraprendendo strade un po’ particolari; la stessa ragazza ha asserito: “Molto spesso ho rischiato di prendere delle strade che mi avrebbero portato a perdermi, ma lei mi ha salvato dandomi un calcio nel sedere“.

Insomma Michelle è intervenuta nel momento in cui la figlia stava deviando e l’ha riportata sulla retta via. Aurora racconta poi del fatto che ormai vive sotto scorta, che nascere in una famiglia come la sua non vuol dire essere raccomandati ma si tratta di un dono, e infine un pensiero va alla sua relazione con Goffredo Gerza, dichiarando che nonostante la lontananza tutto procede bene.