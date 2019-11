Aurora Ramazzotti parla della sua famiglia e dichiara: "Ho una guardia del corpo"

Aurora Ramazzotti è nota al grande pubblico per essere la figlia del cantante Eros e della conduttrice Michelle Hunziker. Tuttavia, grazie alla sua bravuta e alla sua bellezza, riesce a conquistarsi un ruolo abbastanza importante in televisione come spalla della madre a “Vuoi scommettere?” e al daily di “X Factor”.

La giovane nella giornata di ieri ha rilasciato una intervista alla trasmissione radiofonica “I Lunatici“, in onda su Rai Radio2 dal condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. In questa circostanza, oltre a parlare dei suoi genitori, si concentra sulla sua carriera professionale.

Le parole di Aurora Ramazzotti

Parlando dei suoi genitori, Aurora dichiara che Eros è stato molto più buono, mentre paragona la madre ad un generale svizzero. Questo suo comportamento però ha aiutato molto la ragazza nel corso degli anni, poiché grazie ai suoi insegnamenti è riuscita ad evitare di prendere delle cattive strade sul proprio percorso.

In una vecchia intervista al settimanale “Oggi” dichiara che la madre ha ricevuto una email di ricatto che, se non avesse pagato, l’avrebbero sfregiata con l’acido. Da quel momento in poi Aurora Ramazzotti è costretta a vivere con una guardia del corpo. Come rivelato in quesat intervista a “I Lunatici”, pare che Aurora sia ancora sotto scorta: “Ora ho una guardia del corpo, abbiamo pubblicamente annunciato di aver ricevuto delle minacce sulla base di cui abbiamo pensato di agire per non lasciare nulla al caso”.

Grazie alla sua parentela, inoltre, è stata spesso accusata di essere raccomandata. Su questo argomento lei dichiara: “È vero che puoi essere raccomandato quanto vuoi ma se non vali niente non vai avanti, ma è anche vero che io sono e sarò per sempre riconoscente di essere nata in una famiglia così. (…) nascere in una famiglia di artisti (…) è un dono”. Infine parla del suo compagno Goffredo Cerza, dichiarando che seppure lui vive a Londra, le cose stanno andando nel migliore dei modi.