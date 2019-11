Aurora Ramazzotti: "Raccomandata? Se non vali niente non vai avanti"

Aurora Ramazzatti è la figlia ventiduenne della amatissima presentatrice televisiva Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti. Aurora è molto seguita sui social network (il suo profilo Instagram conta la bellezza di 1,7 milioni di followers) in cui si dimostra, attraverso le storie e video parodia, una ragazza molto allegra e dinamica.

La figlia di Michelle Hunziker ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2015, quando le è stata affidata la presentazione del programma televisivo “X-Factor” in onda su Sky nella fascia pomeridiana. Aurora all’interno del talent show di Sky aveva il compito di commentare quanto fatto dai concorrenti all’interno del loft, fare loro alcune domande e seguire le diverse evoluzioni. Nel 2018 ha inoltre condotto insieme alla mamma il programma “Vuoi scommettere” in onda su Canale 5.

Attualmente Aurora è impegnata lavorativamente in radio: le è stato infatti assegnato l’angolo social del programma radiofonico “The Flight”, che è possibile ascoltare dalle 15 alle 17 sulle frequenze di RTL 102.5 e la conduzione, insieme a Marco Falivelli, del programma “Generazione Z” , un talent radiofonico trasmesso dalle 17 alle 19 sulle frequenze di Radio Zeta.

La bella giovane in quanto figlia di due personaggi noti nel mondo dello spettacolo è stata molto spesso attaccata ed accusata di essere una “raccomandata”. Durante la trasmissione radiofonica “I Lunatici” in onda su Radio 2 Aurora ha infatti affermato che: “È vero che puoi essere raccomandato quanto vuoi, ma se non vali niente non vai avanti”.

Aurora ha comunque ammesso di essere riconoscente e grata di essere nata in una famiglia come la sua, queste le sue parole: “Io sono e sarò per sempre riconoscente di essere nata in una famiglia così. Chiunque può essere raccomandato, nascere in una famiglia di artisti non è una raccomandazione, è un dono”. La giovane ha concluso l’intervista parlando dei suoi tanti progetti in cantiere, che ci tiene a ribadire, sono frutto del suo impegno e determinazione.