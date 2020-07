Arisa: capelli di nuovo rasati, il pentimento del suo ritocco alle labbra

La nota cantante Arisa – al secolo Rosalba Pippa – ha deciso di sfoggiare di nuovo il suo look originario, i capelli rasati o molto corti, qualche volta tinti di biondo. Fino a qualche mese fa infatti la ragazza aveva deciso di indossare una parrucca, nell’attesa che i suoi capelli ricrescessero, ma oggi sembra che la cantante abbia invertito la rotta e sia tornata ad avere un look corto e molto strong.

Il motivo di questo cambio repentino di decisione è stato spiegato dalla stessa Rosalba, la quale ha affermato che la semplicità e la naturalezza alla fine hanno sempre la meglio. Ma cosa ha spinto Arisa ad avere un look così corto? L’ex vincitrice di Sanremo in passato aveva già affrontato questo argomento, spiegando che soffre di tricotillomania, una patologia ossessivo compulsiva che comporta lo strappo dei capelli, in momenti particolarmente stressanti.

Si inizia con un semplice tocco dei capelli, diventando poi una mania, toccandoli in continuazione fino a strapparli dalla radice. Così la ragazza ha deciso di tagliarli molto corti, impedendo così che la sua patologia potesse avere la meglio. Non si pente della sua decisione, reputandosi bella anche in questo modo, tanto che la cantante è anche felicemente fidanzata con un noto produttore musicale.

Quello che invece avrebbe tanto preferito non fare, come ha dichiarato la cantante, è stato quel ritocco alle labbra. Nel tentativo di piacere agli altri, la ragazza ha fatto un passo di cui oggi si pente, tanto che ha affermato: “Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. Ma l’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più“.

Infine la ragazza ha poi aggiunto: “Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram“. Per ciò che riguarda il suo mondo lavorativo, Rosalba desidera tanto partecipare all’Eurovision, così da lanciare la sua carriera anche a livello Internazionale, infatti non esclude la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.