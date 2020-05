Arisa indosserà una parrucca: "Guai a chi fiata"

La famosa cantante Arisa, ha da sempre abituato il suo pubblico ad un look alquanto mascolino, capelli molto corti ed un guardaroba stravagante. In passato molti attribuivano la cosa a una scelta di stile della cantante, c’è stato persino chi ha criticato aspramente il suo modo di vestire, accusandola di avere poco gusto.

Successivamente la donna ha poi spiegato che il motivo per il quale porta costantemente i capelli così corti è dettato da una patologia, ovvero la tricotillomania, un disturbo compulsivo che porta il soggetto a strapparsi via i capelli in maniera incosciente, quando si trova in situazioni di stress.

Oggi Arisa parla nuovamente della sua patologia, affermando che ne soffrono tante altre persone, ma che per fortuna c’è un rimedio. La cantante ha di recente pubblicato una foto su Instagram in cui indossa una parrucca con capelli molto lunghi. Nuova acconciatura quindi per la cantante, che afferma di voler tenere la parrucca fin quando i suoi capelli non saranno ricresciuti.

A tal proposito però Arisa scrive un monito a chi ha intenzione di criticarla anche con la parrucca: “Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata“. Inoltre Arisa aggiunge che in alcune culture è più che normale indossare parrucche e che numerose donne hanno capelli corti e parrucca.

Infatti a tal proposito aggiunge: “Nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io“. Intanto la donna, durante la partecipazione al programma Rai “Vieni da Me“, ha dichiarato di essere fidanzata: “Ho un ragazzo. Mi fa soffrire tanto. Ha un bellissimo fondoschiena, è molto particolare. È friulano. È molto, molto, paziente e molto carino“.