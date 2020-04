Antonella Elia ricorda l’esperienza al GF Vip e conclude: "E’ la fine della mia carriera"

A causa del Coronavirus, il “Grande Fratello Vip” ha dovuto calare il sipario in anticipo rispetto alla data decisa ad inizio edizione. Alfonso Signorini, seppur stringendo i denti e continuando la conduzione con tutte le difficoltà del caso, si è arreso alla decisione di ricongiungere i concorrenti con le loro rispettive famiglie.

Così è stato anche per Antonella Elia che, dopo essere rimasta in gioco fino alla finale, è riuscita a incontrare il suo amato Pietro e a trascorrere con lui le festività pasquali. Sulle pagine del settimanale “Chi“, diretto proprio dal timoniere del GF Vip, ha voluto tornare sull’argomento e ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno sorpreso molto.

Le dichiarazioni di Antonella Elia

L’ex ragazza di “Non è la Rai” ha dichiarato che l’esperienza del GF le ha procurato molta vergogna e spiega anche per il perché: “Mi vergogno alla sola idea che la gente mi abbia vista dormire o mangiare e penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”, ha concluso sconsolato il soldato Elia.

Ricordiamo che prima dell’inizio del reality, Cristiano Malgioglio aveva predetto questo tsunami emotivo per la Elia, arrivando a dichiarare che ne sarebbe uscita con le ossa rotte. In effetti per lei questo percorso è stato a tratti molto faticoso e impervio, ma forse le è anche servito per iniziare un viaggio dentro se stessa come mai aveva fatto fino a questo momento.

Il carattere della Elia non è certo facilmente gestibile – i telespettatori più attenti ricorderanno gli scontri, anche fisici, di cui è stata protagonista durante “L’Isola dei Famosi” – e anche nella Casa di Cinecittà ha avuto scontri molto tosti con Patrick, con Fernanda e in ultima battuta anche con Zequila, quando ormai il gioco volgeva alla fine.

Con altre concorrenti, invece, è riuscita ad instaurare un bel rapporto. Con la Volpe rivela di essersi già risentita e la definisce un’amica. Stessa cosa per Paola di Benedetto: una ragazza stupenda, bella ma anche pudica: “Ha valori e dignità“, così la descrive la Elia. Niente di fatto, invece, per la Marini, la Nunez e la Lessa, con quest’ultima pur comprendendo il suo passato difficile, vuole mantenere le distanze: “Non la voglio più vedere per il resto della mia vita”.