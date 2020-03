Andrea Iannone si dichiara sereno dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis

L’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” Giulia De Lellis è stata fidanzata per circa un anno e mezzo con il pilota di Moto GP (attualmente sospeso per le pesanti accuse di doping) Andrea Iannone, ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez. La relazione sentimentale tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone è terminata a inizio marzo, anche se non sono ancora stati resi noti i motivi alla base della decisione.

Attualmente la nota influencer (il profilo Instagram di Giulia conta la bellezza di 4.5 milioni di followers) sembra essere tornata insieme al suo ex fidanzato, il deejay veronese Andrea Damante. Secondo molti sostenitori della coppia ed utenti del web, i due ex concorrenti del reality show “Grande Fratello Vip” starebbero anche trascorrendo insieme questo periodo di quarantena obbligata.

Ad avvalorare la tesi circa un loro ritorno di fiamma sono state anche le parole del giornalista Gabriele Parpiglia che ha confermato come siano tornati insieme e si trovino in questo momento a Pomezia, a casa di Giulia.

Andrea Iannone ha rivelato di stare molto bene in questo momento e di essere fiducioso di trovare presto la persona giusta con la quale poter condividere la propria vita, queste le sue parole: “Oggi più che mai sto bene […] Il segreto è non accontentarsi ma trovare la persona giusta con la quale condividere tutto. L’importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato. Di sicuro l’amore arriva sempre al momento giusto e, se non è arrivato, non lo era”.

Giulia invece ha rivelato, attraverso alcune storie pubblicate nel suo profilo Instagram, di aver deciso di stravolgere la sua vita, di non aspettare e rimandere più alcune decisione per lei molto importanti e significative, visto che è tutto troppo breve per doversi in qualche modo accontentare. Parole che, secondo i fan, sono rivolte proprio ad Andrea Damante.