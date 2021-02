Amedeo Goria parteciperà a "L’isola dei famosi", interviene Maurizio Costanzo: "Circo mediatico"

La nuova edizione de “L’isola dei famosi” sta per prendere il via. Diverse incognite aleggiano ancora attorno al reality della sopravvivenza, ma la certezza di partire, ci sta. Ilary Blasi ha preso il posto di Alessia Marcuzzi al timone della trasmissione e il cast sembrerebbe essere completato. Mancano i nomi degli opinionisti, anche se Iva Zanicchi pare sia data per certa, così come manca la data di partenza e il nome dell’inviato.

Tra i naufraghi che partiranno alla voluta dell’Honduras, ci sarà Amedeo Goria. Il giornalista sportivo è salito alla ribalta grazie alla partecipazione di sua figlia Guenda Goria e della sua ex moglie, Maria Teresa Ruta, al “Grande Fratello Vip“. Grazie a loro, Goria ha smesso i panni, seppur momentaneamente, di commentatore delle partite di calcio e ha vestito quelli di commentatore di gossip.

È stato spesso ospite di Barbara D’Urso, ha presenziato a qualche puntata del “Grande Fratello Vip” e adesso, pare sia pronto a partire per l’Honduras. Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Costanzo, il quale ne ha parlato attraverso la rubrica che cura sul magazine “Nuovo Tv”. Secondo Costanzo, la staffetta Ruta al GF Vip e Goria a “L’isola dei famosi”, è un circo mediatico.

“Amedeo Goria a L’Isola dei Famosi probabilmente darà visibilità a Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Conto sul fatto che lui mantenga uno stile accettabile e resista nel gioco senza lasciarsi andare troppo come ha fatto Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda. Vedremo uno scambio di ruoli abbastanza prevedibile. In tv succede spesso: piaccia o no questo è un circo mediatico“, queste le parole di Maurizio.

Il giornalista ha sottolineato come, piaccia o non piaccia, queste cose in tv accadono spesso. Sicuramente il nome di Goria a “L’isola dei famosi” è un nome forte, caldo, che fa discutere e non poco. Anche Costanzo ha detto la sua, sperando che Goria mantenga uno stile accettabile e non si lasci troppo andare come invece è accaduto alla figlia e all’ex moglie.