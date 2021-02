"L’isola dei famosi", scelta Iva Zanicchi come opinionista

Mediaset sta pensando al futuro, dal momento che manca meno di un mese per la finale del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Non ci dovrebbero essere ulteriori slittamenti, dal momento che la trasmissione ha ricevuto già due rinvii.

Circa una settimana dopo alla finale del GF Vip dovrebbe partire la messa in onda de “L’Isola dei famosi“, che torna quindi nei palinsesti di Canale 5 in seguito ai flop registrati da Alessia Marcuzzi. Per questo motivo la rete ha deciso di puntare su Ilary Blasi, volto molto noto dei reality grazie proprio alla conduzione del “Grande Fratello” insieme ad Alfonso Signorini.

La prima opinionista de “L’Isola dei famosi”

Secondo il sito “Giornalettismo“, con un articolo scritto da Gabriele Parpiglia, la prima opinionista del reality è un volto molto amato dal pubblico da casa: “È ufficiale: sarà Iva Zanicchi la nuova opinionista de L’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. La Zanicchi ha vinto il ballottaggio con Marisa Laurito. Iva torna dunque in tv più carica che mai. Accanto a lei invece ci sarà un volto maschile ancora non scelto o identificato”.

Ovviamente non dovrebbe essere sola, dal momento che gli opinionisti del reality presenti in studio sono sempre due. Escludendo ormai il nome di Tommaso Zorzi, che sarebbe entrato solamente insieme a Stefania Orlando, a oggi ci sono molti dubbi sul volto maschile dopo il “no” ricevuto da Teo Mammucari. Per il ruolo di inviato invece gli autori avrebbero contattato Giulio Berruti, ma l’attore su Instagram annuncia di aver declinato la proposta.

Tra i concorrenti invece è praticamente certa la presenza di Elisa Isoardi, che si sarebbe convinta ad accettare di sbarcare in Honduras dopo averci pensato su per alcune settimane. Oltre a lei, i favoriti sono Giovanni Ciacci, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Vera Gemma, Francesca Lodo e Angela Melillo.