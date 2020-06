Alfonso Signorini, svolta storica per il suo settimanale "Chi" e nuovi particolari su GF Vip e Nip

Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista al settimanale “Tv, Sorrisi e Canzoni” durante la quale ha parlato di progetti futuri riguardanti la sua rivista settimanale “Chi” che ormai tiene compagnia a milioni di lettori da molti anni. L’avvento dei social, soprattutto Instagram, ha reso la vita difficile alle riviste di gossip.

Nell’era che stiamo vivendo, in cui i vip hanno scelto di divulgare particolari della loro vita privata pubblicandoli proprio sui vari social internet, le riviste che davano tali notizie in anteprima stanno diventando obsolete e proprio per questo motivo Signorini ha voluto dare una nuova veste al suo settimanale.

Alfonso Signorini rivela i suoi progetti futuri

Così, sempre all’avanguardia e attento alle esigenze del pubblico, il direttore di “Chi” ha deciso di percorrere una strada diversa rispetto a quella imboccata fino a questo momento. Pur pubblicando i vari gossip, il conduttore del “Grande Fratello Vip”, punterà molto “sull’approfondimento delle emozioni”, dando un punto di vista della notizia inedito e mai rivelato.

Altra novità sarà la divulgazione di podcast sui canali del settimanale, Signorini ha preso spunto dal New York Times: “Ho pensato di fare la stessa operazione con le nostre star che una volta a settimana racconteranno sulle nostre piattaforme digitali, come Instagram, le loro passioni“. per finire, poi, usciranno ogni settimana allegati alla rivista degli inserti speciali: si inizierà domani 10 giugno con “Chi Matrimoni” per poi arrivare a speciali sugli animali, viaggi, cucina e bellezza.

Si passa poi a parlare del Grande Fratello Vip e Signorini non è avaro di rivelazioni, fa sapere infatti che sono già stati provinati circa 40 potenziali concorrenti: “Tra un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti vip“. I provini sono stati fatti a personaggi dell’ambiente della musica, del cinema e delle fiction: “Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me”. Insomma, sembra proprio che la prossima edizione del GF Vip non deluderà e aspettative e che ci potrà essere un cast di grande interesse.

Infine, dopo le ultime indiscrezioni che davano Signorini come pontenziale conduttore della versione Nip del reality, Alfonso precisa che a lui non risulta nulla di tutto questo: “Niente che io sappia. Non sono un onnivoro di tv”.