Alfonso Signorini su Francesco Totti e Ilary Blasi, confessa: "Hanno vissuto un periodo molto difficile"

In questo periodo vediamo Alfonso Signorini in video, due volte a settimana. Mediaset gli ha affidato due prime serate di canale 5, con il suo “Grande Fratello Vip“. La versione vip del reality show più longevo della televisione italiana è arrivato alla sua quinta edizione, ma prima del direttore di “Chi” al timone vi era Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti ha condotto le prime tre edizioni, con Signorini nelle vesti di opinionista.

In molti si sono domandati se la promozione di Alfonso e l’uscita di scena di Ilary, abbia creato malumori e attriti tra i due. A rispondere finalmente alla domanda ci ha pensato direttamente Signorini, il quale intervenuto a “Casa Chi” ha parlato del suo legame con la Blasi e soprattutto del periodo buio che lei, suo marito Francesco e tutta la famiglia Totti hanno vissuto.

Non solo la conduttrice e l’ex capitano sono risultati positivi al Coronavirus, ma proprio a causa del mostro invisibile e letale che ha messo in ginocchio il mondo intero, Totti ha perso suo papà Enzo. Sulla loro positività, nessuna notizia è trapelata. Ilary ha sempre mantenuto il massimo riserbo, mentre Francesco lo ha annunciato ufficialmente sul proprio profilo Instagram, senza aggiungere nulla.

In merito alla perdita del suo papà invece, Totti lo ha salutato con una lunga e commovente lettera postata sui social. Adesso però è stato Signorini a toccare l’argomento e proprio a “Casa Chi” ha svelato: “Avevo invitato a cena sia Ilary che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza Covid. Totti non ha passato una bella esperienza. Tutti e due si sono ammalati di Coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello. Per Francesco è stato anche peggio“.

Dunque, Alfonso ha rivelato come Francesco abbia vissuto un periodo molto buio della sua vita, perdendo dapprima suo papà e poi ammalandosi personalmente di Covid. Per l’ex capitano della Roma è stato anche peggio rispetto a sua moglie. Ilary e Francesco sono da sempre molto riservati e anche in questo momento così buio e difficile, hanno deciso di trincerarsi dietro il silenzio affrontando la questione tra le mura di casa, senza spiattellarla sui social.

Il conduttore del “Grande Fratello Vip” ha poi parlato del suo legame con la Blasi, smentendo di fatto tutti coloro che ritengono che i due abbiano litigato dopo il passaggio di testimone del reality show. A tal proposito, Signorini ha dichiarato: “Certo che continuo a sentire Ilary Blasi. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente“.