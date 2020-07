Alessia Marcuzzi, la vacanza col marito placa il gossip che la vede coinvolta con De Martino

Non si placa il gossip che ha travolto la vita del trio più discusso del momento, si parla di Stefano De Martino, della sua relazione finita con Belen Rodriguez e del presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi. All’apparenza sembra che sia tutta una montatura delle principali pagine di gossip, eppure la notizia continua a gonfiarsi, continua a creare grosse aspettative e attese verso i tanti fan della ex coppia.

Da sempre De Martino è un grande amico di Alessia, tanto che la Rodriguez in persona, con l’intento di sgonfiare un po’ questa bomba mediatica, ha confermato che tra i due non c’è stato nulla, oltre a una sana amicizia e che di certo non è stato questo il motivo della reale separazione tra Belen e Stefano.

Ciò che mette ancora la pulce all’orecchio ai tanti fan ed anche alle tante riviste di gossip è che la Marcuzzi non si espone, non conferma né smentisce; le ragioni alla base di questo comportamento potrebbero essere due: o che la presentatrice non vuole dare adito nè importanza a certi pettegolezzi, oppure si ritrova in una posizione tale da preferire il silenzio stampa.

Ma a confermare la prima ipotesi ci pensa la Marcuzzi in persona, pubblicando una bellissima foto, mentre è in vacanza insieme a suo marito Paolo Calabresi Marconi e sua figlia, (avuta con Francesco Facchinetti). Una foto che ha tutta l’aria di voler zittire, una volta per tutte, i numerosi rumors fasulli che stanno circolando in questi giorni sul suo conto.

Il marito della Marcuzzi quindi, fidandosi ciecamente di sua moglie, non ha alcun motivo di provare gelosia o preoccupazioni riguardo le voci che stanno circolando. Intanto anche Stefano De Martino, da quando ha definitivamente rotto con Belen, è diventato il bersaglio principale delle pagine rosa, tanto che ogni giorno viene associato sempre con una donna diversa. Non resta dunque che attendere lo svolgersi dei fatti e vedere quali news verranno a galla.