Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi, emergono nuovi dettagli sull’infuocato triangolo dell’estate

I nomi di Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono ormai su tutti i rotocalchi e su tutte le pagine di cronaca rosa. Non appena vengono citati, subito si grida al triangolo e al gossip, un gossip davvero infuocato e che vede Stefano e Alessia amanti clandestini. La notizia è sicuramente di quelle esplosive e che se esplode fa molto rumore.

A lanciare l’indiscrezione è stato il portale “Dagosipia“, De Martino si è subito affrettato a smentire, mentre la Marcuzzi lo ha fatto indirettamente e postando sul proprio profilo Instagram una foto che mette in bella vista un libro di Woody Allen dal titolo “A proposito di niente“. “Dagospia” però non ci sta e così ha rilanciato il gossip, con dettagli ulteriori.

Belen dal canto suo, dopo la fine del matrimonio bis con Stefano si è già consolata con Gianmaria Antinolfi, mentre la Marcuzzi va in giro da sola e soprattutto senza suo marito Paolo Calabresi Marconi, con il quale già in tempi non sospetti si era vociferato di una crisi tra i due. Questa volta è intervenuto anche il settimanale “Oggi“, avallando la tesi di “Dagospia” e fornendo qualche dettaglio ulteriore.

Sembrerebbe che sia stata Belen a scoprire il tradimento di De Martino per puro caso e cioè collegando l’iPad con l’iPhone. Andando con ordine, dalle pagine del settimanale si legge: “Durante il lockdown, Belen stava giocando con il figlio Santiago con l’iPpad di Stefano. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili. E’ cominciato così il triangolo dell’estate”.

Insomma, nonostante Stefano sia stato paparazzato in compagnia di Mariana Rodriguez, il gossip intorno alla Marcuzzi non accenna a placarsi, al contrario viene alimentato sempre più con nuovi e bollenti particolari. Che tra Stefano e Belen sia finita è un dato di fatto, che il marito della Marcuzzi sia sparito dalla circolazione, lo è altrettanto e allora non bisogna far altro che attendere i prossimi infuocati eventi, perché sicuramente c’è ne saranno.