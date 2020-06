Alberto Urso riabbraccia la madre dopo il lockdown

Alberto Urso è ormai uno dei cantanti, o meglio tenori, più giovani e affermati nel panorama canoro italiano. Vincitore della diciottesima edizione del talent show “Amici“, Alberto da quel momento non si è più fermato, dando vita ad una carriera in discesa che lo ha portato a nuovi e sempre più importanti traguardi, come la partecipazione all’ultimo “Festival di Sanremo“, con il brano “Sole ad est“.

Alberto è amato da tutte le generazioni e ancora oggi deve il suo successo a Maria De Filippi e difatti l’affetto profondo che li lega, ha portato queen Mary a volere Alberto a tutti i costi nel cast di “Amici Speciali“. Si tratta di una versione speciale del famoso talent, nella quale i talenti che hanno fatto la storia recente si sfidano con l’intento di vincere il montepremi finale, che sarà interamente devoluto alla Protezione Civile nella lotta contro il Coronavirus.

Urso però non è giunto a conquistare la finale e così libero dagli impegni professionali, è riuscito a fare una cosa che non faceva ormai da diversi mesi: riabbracciare sua madre. Il cantante difatti, ha trascorso la quarantena da solo a Roma, mentre la sua famiglia era in Sicilia, suo paese natale e così non è riuscito a passare insieme a loro il tanto tempo libero avuto a disposizione.

Adesso però il cantante ha rimediato e attraverso il proprio profilo Instagram, ha postato una foto che lo ritrae abbracciato a sua madre, con la seguente didascalia: “Finalmente riusciamo ad abbracciarci… Ti voglio bene, mamma“. La felicità è stata tanta, così come i commenti da parte dei followers, ai quali non è sfuggito un particolare: Alberto e la sua mamma, si somigliano tantissimo.

Dopo il gossip che lo ha visto coinvolto nelle ultime settimane, nel quale si vociferava che Urso avesse una storia con Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione di “Amici” e concorrente insieme a lui ad “Amici Speciali”, adesso può rilassarsi e godersi la sua famiglia. Alberto è single e proprio Maria De Filippi ci ha tenuto a spegnere i rumors e precisare la cosa.