Amici Speciali, Gaia e Alberto: sboccia l’amore? Maria De Filippi frena

Ieri, venerdì 15 maggio, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Amici Speciali, il nuovo show targato Mediaset condotto da Maria De Filippi e realizzato in collaborazione con Tim a sostegno dell’Italia e della protezione civile in questo momento di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia coronavirus.

Cantanti e ballerini si sono sfidati in tre diverse manche con l’obiettivo di ottenere aiuti per sostenere medici ed infermieri impegnati nella lotta al virus e tra loro non sono certo passati inosservati Gaia Gozzi e Alberto Urso, ma questa volta al centro dell’ttenzione non c’erano le loro performance musicali, bensì la loro vita sentimentale: Federica Gentile, ospite dello show in quanto rappresentante dell’emittente radiofonica RTL 102.5, infatti, ha sganciato una bomba che ha subito mandato in visibilio i milioni di fan dei due cantanti.

La speaker, nel corso della diretta di ieri sera, ha confessato che durante un incontro con Alberto, il bel tenore siciliano dagli occhi di ghiaccio è apparso piuttosto distratto e maggiormente interessato al passaggio di altri due occhi blu e per la precisione quelli di Gaia, vincitrice dell’ultima edizione del talent. Nello studio di Amici è immediatamente sceso il silenzio e i due protagonisti sono apparsi piuttosto imbarazzati e se da un lato Alberto ha preferito lasciare gli spettatori nel dubbio, dall’altro Gaia ha rivelato un siparietto piuttosto divertente: nel corso delle prove, infatti, molto spesso Alberto andava a fare visita alla sua collega senza nessun apparente motivo.

Una storia d’amore che farebbe sognare tutti i fan della coppia, ma che per il momento sembra essere improbabile: Maria De Filippi infatti ha subito frenato gli entusiasmi e ha spiegato che tra i due non c’è nulla, se non un interesse unilaterale da parte del tenore.

Per tutti i fan, però, non è ancora il mondo di disperare: Amici Speciali è solo all’inizio e la scintilla dell’amore potrebbe scoccare in qualunque momento.