"Amici Speciali", Riki rifiuta l’invito a partecipare. Arriva la frecciatina di Maria De Filippi in diretta

Venerdì 15 maggio è finalmente andata in onda la prima puntata di “Amici Speciali“. La riproposizione del classico talent show “Amici“, in una veste speciale nella quale si esibiscono e gareggiano i talenti che hanno fatto la storia recente della trasmissione, è stato slittato più volte a causa del Coronavirus, ma Maria De Filippi con la sua audacia e non a caso viene definita “stacanovista” è riuscita ad andare in onda lo stesso.

In “Amici Speciali”, i talenti si sfidano come in una vera e propria gara e alla fine vincerà soltanto uno che devolverà l’intero montepremi alla Protezione Civile, nella lotta contro il covid-19. Non è un mistero però, che Maria De Filippi abbia subito anche qualche rifiuto da parte di ex partecipanti e in particolare ne ha ricevuto uno, da parte di chi il talent in passato lo ha vinto e cioè il cantante Riki.

E’ stato lo stesso cantante che qualche settimana fa, ha annunciato di aver rinunciato all’invito di queen Mary e con molta probabilità questa cosa la De Filippi se l’è legata al dito, dato che durante la messa in onda della prima puntata di “Amici Speciali”, non ha perso occasione per lanciare una bella frecciatina proprio ad indirizzo di Riki.

La conduttrice, ci ha tenuto a ringraziare tutti i cantanti presenti in studio, elogiandoli per il fatto di essersi messi in gioco e per la loro disponibilità. Rivolgendosi poi ad Irama, queen Mary ha dichiarato che ci sono stati altri cantanti che hanno vinto dischi d’oro e di platino, esattamente come i loro colleghi presenti in trasmissione, ma che hanno preferito declinare l’invito.

Il riferimento è chiaramente a Riki e come hanno osservato le talpine de “Ilvicolodellenews“, il fatto che la De Filippi si sia rivolta ad Irama è legato alla questione che tempo fa, il cantante decise di uscire dall’agenzia di Francesco Facchinetti perché sembrerebbe che quest’ultimo non nascondesse una preferenza nei riguardi della crescita professionale di Riki. Come sempre queen Mary ha parlato con raffinatezza ed eleganza, ma si tratta comunque di un’importante e pesante frecciatina lanciata.