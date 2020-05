Amici Speciali, Gaia Gozzi è felice di partecipare al programma e parla della sua solitudine

La vincitrice di Amici Gaia Gozzi si confessa e rivela di essere stata a lungo in solitudine. La cantante prenderà parte alla prima edizione di Amici Speciali, nuovo programma della De Filippi che ha lo scopo di raccogliere fondi per la Protezione Civile.

La Gozzi ha detto di essere felice di partecipare alla trasmissione e considera questo evento una conferma per lei, anzi una specie di riconoscimento. La prima edizione di Amici Speciali sarà composta da due squadre formate da ex allievi della scuola della De Filippi.

La vincitrice di Amici 19, che sta avendo un grande successo con il suo album, in un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni” ha detto di essere felice di trovarsi con altri artisti a condividere questa gioia.

Nell’intervista ha detto di aver vissuto a lungo in solitudine ed è proprio in quel momento che è nato il suo singolo ‘Chega’, considerato da Gaia meraviglioso. Per la Gozzi le canzoni d’evasione più belle si scrivono proprio quando si ha il desiderio di scappare.

E per lei è stato così, in un momento di solitudine, in cui aveva voglia di abbandonare tutto, ha buttato giù un pezzo che le sta regalando un meritato successo. Il periodo di quarantena che ha dovuto affrontare però l’ha tenuta lontana dalla sua famiglia.

Anche lei, come tanti altri, ha dovuto stare isolata a causa dell’emergenza covid19 e ha visto i suoi tramite le videochiamate. Adesso che l’isolamento sta volgendo al termine e sta iniziando la trasmissione è felice di riunirsi con gli altri artisti, un traguardo che per lei conta moltissimo.

L’aver recuperato la fiducia in se stessa e l’aver dimostrato la sua bravura sono due cose che Gaia probabilmente non sperava di ottenere. Ma invece ce l’ha fatta e adesso anche lei sta vivendo un periodo magico, che la vedrà trionfare sicuramente in altre trasmissioni!