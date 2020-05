Amici Speciali, parte su Canale 5 il nuovo show di Maria De Filippi

Domani venerdì 15 maggio partirà, su Canale 5, Amici Speciali condotto come sempre da Maria De Filippi in collaborazione con Tim. Lo show, come ha più volte ribadito Maria in queste settimane, nasce dalla necessità di stare vicino ai telespettatori e portare nelle case italiane un po’ di leggerezza e divertimento, nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo.

Anche questa volta al centro dello spettacolo ci sono cantanti e ballerini, non più esordienti, ma vere e proprie stelle del firmamento musicale e della danza: a sfidarsi a suon di balli e canti saranno sette cantanti e cinque ballerini, ovvero Irama, Gaia, Giordana, Alessio Gaudino, Umberto, Andreas, Alberto Urso, Gabriele Esposito, Javier, The kolors, Michele Bravi e Random, che divisi in due squadre cercheranno di conquistarsi la coppa della vittoria. Quattro puntate ad alto tasso emozionale, nessuna eliminazione e un vincitore finale, che devolverà il proprio premio in beneficenza per aiutare il nostro Paese in questo momento di difficolta.

A decretare il vincitore sarà, oltre al pubblico da casa, anche una giuria di qualità composta da Sabrina Ferilli, già giudice a Tu si que vales e ospite fissa dei salotti di Maria De Filippi; Gerry Scotti, pronto a portare nello studio del serale tutta la sua sensibilità ed empatia; Eleonora Abbagnato, giudice severa ma sempre onesta ed imparziale ed infine Giorgio Panariello, che strapperà più di una risata ai presenti in studio e al pubblico da casa.

Per quanto riguarda il pubblico, anche in questo caso, così come era già accaduto per la versione tradizionale di Amici, non sarà presente nello studio: le restrizioni governative, infatti, lo impediscono. Nonostante ciò, a scaldare cantanti e ballerini, ci penserà il pubblico da casa che sarà, come sempre, presente in gran numero davanti al piccolo schermo.

Oltre alla giuria sarà anche presente il mondo delle radio con alcuni rappresentati delle più importanti realtà radiofoniche italiane come Federica Gentile portavoce di RTL102.5 o Anna Pettinelli, già Professoressa del talent e ora esponente di RDS.