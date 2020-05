"Amici Speciali", svelati i nomi dei quattro giudici

Nella giornata del 15 maggio, su Canale 5, va in onda la prima puntata di “Amici Speciali – con TIM insieme per l’Italia“, lo spin-off del dating show condotto da Maria De Filippi. Alla trasmissione parteciperanno 12 concorrenti che hanno fatto la storia del talent negli ultimi anni.

Poiché manca sempre meno all’inizio della prima puntata, negli ultimi giorni Maria De Filippi ha svelato numerosi dettagli su questo nuovo format, rimanendo però misteriosa sui quattro giudici. I nomi però sono stati svelati nelle ultime ore dalla pagina Instagram del settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini.

I quattro giudici

In questo post “Chi Magazine” svela: “‘Amici Speciali’: in giuria ci saranno Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello e Gerry Scotti – La giuria di ‘Amici Speciali’. Il programma sarà in onda dal 15 maggio in prima serata su Canale 5. Ci saranno 12 talenti in gara divisi in due squadre”.

Praticamente tre dei quattro nomi svelati dal settimanale “Chi” sono delle vecchie conoscenze del talent show. Sabrina Ferilli ha già partecipato ad “Amici” come giudice fissa alla dodicesima e quindicesima edizione, partecipando anche a “Tú sí que vales” nel 2019, altra trasmissione ideata da Maria De Filippi.

Stessa cosa per Gerry Scotti che, oltre a far parte della giuria di “Tú sí que vales” insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, ha partecipato ad “Amici” nel 2012 come giudice esterno. La ballerina Eleonora Abbagnato invece nel 2013 è stata caposquadra della squadra blu nel programma in sostituzione di Miguel Bosé.

L’unica vera novità di questa edizione di “Amici Speciali” è la presenza di Giorgio Panariello tra i giudici. Il comico toscano, escludendo alcune ospitate fatte nel 2013, non ha mai fatto parte del cast di questa trasmissione. Negli ultimi anni lo showman è stato uno dei giurati di “Tale e quale show”, varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti.