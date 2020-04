"Amici", la cantante Gaia Gozzi vince la 19esima edizione

E’ la cantante Gaia Gozzi a vincere la diciannovesima edizione del talent show “Amici“. Gaia ha battuto il ballerino Javier Rojas durante la finalissima e si è aggiudicata il premio finale di 150.000 euro. Sul podio anche l’altra cantante, Giulia Molino che si è aggiudicata la medaglia di bronzo e in ultimo, quarto classificato il ballerino Nicolai Gorodiskii.

Il premio finale riservato alla vincitrice non è stato però l’unico della serata, difatti di soldi, attraverso i riconoscimenti, ne sono stati elargiti degli altri. Il premio della sala stampa -anche quest’anno sono stati presenti critici e giornalisti appartenenti alle diverse testate e al web, seppur in collegamento dalle rispettive abitazioni a causa dell’impossibilità di potersi spostare, dettata dal coronavirus- è andato ad Javier, che si è aggiudicato 50.000 euro.

La vincitrice Gaia oltre alla coppa si è aggiudicata un altro premio, quello Tim Music da 20.000 euro. A scegliere il vincitore è stato il pubblico da casa, che attraverso il televoto ha espresso la propria preferenza. E’ mancato il pubblico in studio, così come i contatti fisici, difatti quando è arrivato il momento di proclamare il vincitore, Maria De Filippi ha ancora una volta specificato che i ragazzi dovevano essere distanti non potendosi abbracciare.

Dopo aver svelato il nome del vincitore, Gaia ha esultato accovacciandosi a terra e piangendo, e dopo aver sollevato la coppa al cielo, la De Filippi l’ha invitata a godersi questa vittoria, l’ha abbracciata da lontano manifestandole tutta la sua stima e il suo affetto e infine le ha lasciato la scena per darle la possibilità di ringraziare chi l’ha condotta fino a questo punto.

Il serale della diciannovesima edizione di “Amici” è andato in onda in maniera surreale, come tutti i programmi televisivi da ormai un mese a questa parte, e per la prima volta dopo 19 anni di messa in onda si è concluso in maniera triste esattamente così come è iniziato, senza abbracci. La vincitrice inoltre avrà la possibilità di partecipare anche ad “Amici All Star“, la versione del talent dedicata a cantanti e ballerini lanciati negli ultimi anni proprio grazie ad “Amici” e che sarebbe dovuto andare in onda subito dopo la finale, ma che a causa del Coronavirus è stato slittato.