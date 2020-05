Albano Carrisi attacca Vittorio Feltri: "È inaccettabile"

Vittorio Feltri sta facendo ancora discutere per le sue dichiarazioni sui meridionali. Il direttore del quotidiano “Libero“, durante un’intervista nella trasmissione “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano su Rete 4, ha definito l’intero sud inferiore al nord. La settimana successiva Feltri, intervistato da Massimo Giletti a “Non è l’Arena” su LA7, è intervenuto su queste sue parole, precisando che i meridionali sono inferiori ai settentrionali in campo economico, ritenuto dal giornalista in netto svantaggio rispetto a quello del Settentrione.

Tantissimi si sarebbero aspettati delle scuse da parte di Vittorio Feltri in questa intervista, scuse che però non sono mai arrivate. Addirittura Feltri si dichiara pronto ad andare in tribunale per la denuncia del senatore Sandro Ruotolo e dello scrittore Maurizio De Giovanni.

Nella trasmissione “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, Al Bano è intervenuto per la prima volta sulle dichiarazioni di Vittorio Feltri, dichiarando schiettamente che cercare di fare lo scoop parlando delle presunte inferiorità e superiorità tra il nord e il sud può portare ad una brutta figura.

Intervenuto sul canale YouTube di Enzuccio, uno dei comici pugliesi più seguiti sulla piattaforma, Al Bano Carrisi ritorna nuovamente sull’argomento di Vittorio Feltri lanciando un attacco ancora più duro: “E’ una frase che può uscire dalla bocca di un ubriaco, non certamente dalla bocca di un pensatore. Dare dell’inferiore a un essere umano, a una razza in questo caso, è veramente qualcosa che rende inferiore chi l’ha detto, è inaccettabile”.

Rivela poi che da giovane è emigrato al nord per intraprendere la carriera da cantante, riuscendo ad ottenere le sue soddisfazioni. Proprio per questo motivo prova rispetto per le persone settentrionali, ma prova lo stessa cosa per quelle del sud. L’artista ci tiene a precisare: “È chiaro poi che qualche cretino c’è al nord, qualche cretino c’è al centro, qualche cretino si trova anche nel sud, ma da questo non puoi dire “è una razza inferiore”, […] Da inferiori è dire battute del genere”.