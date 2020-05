Alba Parietti insultata a seguito della lettera a Ezio Bosso, ma lei risponde

A pochi giorni dalla scomparsa del famoso musicista Ezio Bosso, l’Italia intera piange un personaggio davvero profondo, un uomo che, prima di essere un musicista, era davvero una persona profonda e sincera. In tanti gli hanno voluto porgere l’ultimo saluto, dal presidente Mattarella a tanti altri personaggi famosi, che hanno conosciuto Bosso di persona, ed anche tutti i suoi fan.

Tra i tanti personaggi famosi spunta anche il nome della famosa showgirl Alba Parietti; la donna infatti da sempre ha coltivato un bellissimo rapporto di stima e amicizia con il compositore e ovviamente la sua dedica è stata davvero molto toccante, volta a sottolineare tutto il dolore del momento, di quando aveva appreso della notizia della scomparsa del suo amico.

Ovviamente anche in una situazione del genere non sono mancati i commenti negativi sotto il lungo post della donna; i noti leoni da tastiera l’hanno criticata in maniera aspra e senza senso. Ma la Parietti a questo giro preferisce rispondere e zittire sul nascere quei commenti, per fortuna pochi, che attaccavano il suo post.

Infatti la donna scrive un lungo post di risposta, affermando: “L’ho fatto con affetto, cercando le parole più adeguate delicate e rispettose. A lui sono certa ho fatto cosa gradita. Questa polemica è volgare, sterile. Non accetto insulti da nessuno […] Vorrei […] chiudere questo teatrino di fake e commenti totalmente fuori luogo […] Chiunque ha avuto la possibilità di esprimere dolore. Anche sconosciuti. Lo hanno fatto tutti“.

La Parietti incalza il suo discorso, cercando di concludere definitivamente i commenti che hanno tentato di ferirla, affermando che vorrebbe tanto che i bei ricordi che ha lasciato Ezio non venissero inquinati da questi commenti frivoli, che hanno il solo scopo di fare del male. Infine la donna conclude con un netto “Grazie” volto a concludere il discorso sul nascere, senza alcuna possibilità di confronto.