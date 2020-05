Ezio Bosso, il ricordo e il dolore di Alba Parietti

Ezio Bosso, direttore d’orchestra e pianista, scomparso all’età di 48 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che amavano la sua musica, lo seguivano o semplicemente ne avevano sentito parlare nei vari notiziari e telegiornali. Tra i personaggi famosi che lo ricordano con affetto e grande dolore vi è la showgirl Alba Parietti che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post in cui esprime tutto il suo dolore per questa perdita.

Ezio Bosso e Alba Parietti erano molto uniti, nonostante abbiano sempre cercato di proteggere e tenere privato il loro rapporto. Inoltre, la nota showgirl, un po’ di tempo fa in un’intervista, aveva parlato di un musicista misterioso per il quale era pronta a mollare tutto e ricominciare con lui. Due anni fa, sulle pagine di “Oggi” aveva confessato che avrebbe lasciato tutto per un uomo straordinario e un musicista geniale di cui non ha mai voluto svelare il nome.

La morte di Ezio Bosso ha lasciato sbigottiti tantissimi vip, tra cui lo stesso Carlo Conti che lo volle come ospite durante la conduzione del suo Festival di Sanremo, ma anche Jovanotti e lo stesso Alfonso Signorini. Su Instagram, la Parietti si è detta sconvolta salutandolo e ricordandolo con le parole “Ti ho amato moltissimo” facendo capire quanto affetto e stima nutriva verso il musicista.

Oltre a questa dedica importantissima, ha espresso il suo cordoglio con queste parole: “Ci sono giorni in cui capisci che il tempo è finito e quello che hai dato e ricevuto rimarrà dentro di te per sempre. Ci sono giorni in cui nessuno può trovare le parole , ma tu quell’amore che ti arriva lo devi accogliere e ascoltare”.

La showgirl racconta di essersi svegliata controllando il cellulare con tantissimi messaggi e chiamate riguardanti la triste notizia, anche se non riusciva a capire bene cosa stesse succedendo. Bosso, così come altre persone che se ne sono andate dalla sua vita, “ha portato via una parte importante di me”. Infine, ha voluto condividere con i suoi followers tutte le sue più belle canzoni, compreso anche una poesia della poetessa Emily Dickinson.