Al Bano spegne 77 candeline e riceve gli auguri di Loredana Lecciso e Romina Power

Il 20 maggio 2020 Al Bano Carrisi ha spento 77 candeline e festeggiato il compleanno nella splendida cornice delle Tenute Carrisi a Cellino San Marco, al fianco di parte della sua grande famiglia allargata e degli affetti di sempre. La grande assente è stata quest’anno la mamma di Al Bano, Jolanda, venuta a mancare lo scorso dicembre.

L’artista ha però potuto contare sull’affetto di Loredana Lecciso – con cui è ufficialmente tornato in coppia – e della sua ex moglie, nonché partner professionale, Romina Power. Tra la pugliese e la figlia di Tyrone Power non c’è mai stato un grande feeling, anzi si può dire che tra le due non ci sono proprio dei buoni rapporti.

In occasione di questa giornata così particolare per Al Bano – che è una figura centrale nella vita di entrambe – Romina e Loredana hanno fatto, a modo loro, gli auguri al cantante. La giornalista pugliese ha scelto di pubblicare su Instagram uno scatto che la ritrae al fianco dell’artista, a commento del quale ha scritto: “Buon compleanno Al“.

La Power, viceversa, ha preferito un presente più eccentrico ma per certi aspetti anche molto in linea con la tradizione. La cantante, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto raffigurante una torta realizzata appositamente per Al Bano, dove si vedevano alcuni simboli della vita del cantante, come la tastiera del pianoforte e il microfono.

A commento dello scatto, poche ma belle parole: “Tanti auguri a te“. Anche in questa occasione le due rivali in amore hanno dimostrato un diverso approccio, cosa che ha scatenato i reciproci fan e alimentato ulteriori polemiche. Durante i giorni di quarantena, Al Bano è uscito allo scoperto rivelando il ritorno di coppia con la Lecciso, dichiarando che sarebbe avvenuto già da molto tempo. I due hanno preferito mantenere riservata la notizia per preservare la tranquillità della loro vita familiare.