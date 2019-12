Lutto per Al Bano Carrisi: è morta mamma Jolanda

La famiglia di Al Bano Carrisi piange la morte della mamma del cantante, Jolanda, che si è spenta nelle scorse ore all’età di 97 anni nella casa di Cellino San Marco. Il celebre cantante pugliese ha sempre raccontato del legame unico e speciale che lo univa alla sua adorata mamma, la prima a credere nelle sue abilità canore.

A testimonianza del grande legame che univa Al Bano con mamma Jolanda è un libro dal titolo “Madre mia, l’origine del mio mondo”, pubblicato qualche anno fa. Jolanda è sempre stata il fulcro della famiglia Carrisi, una mamma anche per Romina Power, che giovanissima s’innamorò del “Leone di Cellino San Marco”, che poi sposò con una cerimonia che è rimasta nella storia della televisione.

Lutto per Al Bano: è morta mamma Jolanda

Nonostante il divorzio da Al Bano, i rapporti tra Jolanda e Romina Power sono rimasti sempre ottimi, infatti in diverse interviste la Power ha dichiarato che ogni volta che ritorna in Italia, va sempre in Puglia a salutare l’ex suocera. Anche i figli di Al Bano hanno sempre dichiarato di avere avuto un rapporto splendido con la nonna, infatti Cristel – che da poco è diventata mamma per la seconda volta – ha raccontato che per certi aspetti nonna Jolanda ha fatto le veci di sua madre, insegnandole molte cose che le sarebbero state utili nella vita e nel gestire proprio i suoi stessi figli.

Insomma la perdita di Donna Jolanda è una perdita importante che lascerà il segno in ogni componente della grande famiglia Carrisi. Dalle notizie che si apprendono in rete, sembra che Jolanda non stesse molto bene negli ultimi tempi, e che le sue condizioni di salute fossero peggiorate proprio negli ultimi giorni.

Al Bano, avvisato dal fratello Franco, sta tornando a Cellino San Marco, dove si svolgeranno i funerali nel pomeriggio dell’11 dicembre presso la chiesa madre. E’ stato reso noto che invece la camera ardente è stata allestita presso la chiesetta all’interno delle Tenute Carrisi.