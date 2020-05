Al Bano, liti con la Lecciso a causa del nuovo hobby

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono tornati a discutere e litigare, così come è stato rivelato dal settimanale di gossip “Novella 2000“, dove si apprende il motivo della lite. Come in molti sapranno la storia d’amore tra il celebre cantante pugliese e la giornalista è stata caratterizzata da alti e bassi, così come da un tira e molla di cui hanno fatto partecipe i fan e l’Italia intera.

Ancora in molti ricorderanno infatti quando Loredana lasciò in diretta tv il suo compagno, che si trovava in Honduras – insieme alla figlia Romina jr – per partecipare al reality show “L’Isola dei Famosi“. Da quel momento è passato molto tempo e dopo tanto penare, i due sono tornati ufficialmente insieme.

Al Bano e Loredana Lecciso tornano a litigare

Il cantante e la sua compagna hanno deciso di riunirsi con i figli nella tenuta di Cellino San Marco per passare la quarantena ma anche i giorni della cosiddetta Fase 2. Ma come in tutte le famiglie, la convivenza porta anche a degli scontri inevitabili, che nel caso di Al Bano e Loredana sembrano essere dovuti alla nuova passione della Lecciso.

La convivenza h24 stancherebbe anche la coppia più affiatata, quindi nessuna eccezione per la coppia di Cellino San Marco, che deve far fronte alle piccole querelle della quotidianità, almeno questo è quello che è stato rivelato al settimanale “Novella 2000”, dove si legge: “Si dice che Al Bano Carrisi discuta spesso con la sua adorata Loredana Lecciso“.

Il settimanale prosegue aggiungendo: “Al centro delle discussioni, l’hobby della compagna: il, diciamo, bricolage. Passa il tempo a comprare viti, vernici e vari orpelli per fare lavori in casa. Praticamente, la Lecciso, s’inventa imbianchino, fabbro, idraulico e quant’altro e il cantante non ha pace“.

Stando alle parole del celebre giornale di gossip diretto da Roberto Alessi, i motivi dei litigi non appaiono gravi, insomma situazioni che non faranno certo allontanare nuovamente la coppia. Nel corso di una recente intervista, Loredana aveva commentato il ritorno con Al Bano, dicendo: “Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Albano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo“.