Loredana Lecciso parla del ritorno con Al Bano: "Siamo più maturi"

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono tornati insieme dopo circa 20 anni dal loro primo incontro. Un ritorno di fiamma che la coppia ha voluto vivere stavolta in gran segreto, lontano dal gossip e dai media, mettendo quindi al primo posto i sentimenti, la famiglia e soprattutto i figli.

Loredana era quindi riuscita a mantenere massimo riserbo sulla situazione sentimentale con il marito, mentre il cantante pugliese non è riuscito a non condividere con il grande pubblico e i fan la lieta notizia, uscendo allo scoperto con delle dichiarazioni che hanno quindi confermato i tanti rumors che già da tempo serpeggiavano in rete, ma che fino a quel momento non trovavano alcuna conferma ufficiale.

Loredana Lecciso parla del ritorno di fiamma con Al Bano

Nel corso di una recente intervista al settimanale Di Più – pubblicata nel numero di venerdì 24 aprile – la giornalista ha dato qualche informazione in più su questo ritorno di fiamma, che ha fatto storcere il naso ai tanti fan di Romina Power. Sebbene la coppia sta insieme da molti anni – con alti e bassi, che hanno portato i due anche a lunghe fasi di allontanamento – il sentimento tra Al Bano e Loredana è rinnovato, considerato il fatto che i due – a detta della Lecciso – sono diventati più maturi e consapevoli del loro legame.

Le parole di Loredana Lecciso su Al Bano Loredana Lecciso ha confermato il fatto che il ritorno di fiamma con Al Bano è avvenuto prima che scoppiasse questa epidemia dovuta al Coronavirus: “Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti” – quindi ha aggiunto – “È successo e basta, Albano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo“.

La giornalista ha poi aggiunto che sia lei che il compagno non sono più quelli dei colpi di testa per poi aggiungere: “Siamo adulti, maturi, consapevoli, il nostro amore ora è più tranquillo“, ha spiegato Loredana Lecciso alla rivista edita da Cairo Editore. Per Loredana parlare di ritorno di fiamma è una cosa non corretta, considerato il fatto che entrambi non hanno più l’età della passione ardente, ma certamente non si può più negare che siamo di nuovo uniti, complici come forse non lo erano mai stati nella loro vita. Jasmine e Albano jr, i figli della coppia, stanno vivendo questo momento in modo molto tranquillo, perché hanno sempre visto i genitori uniti nonostante i dissapori.