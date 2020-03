Al Bano e Romina Power, la grande stima per Maria De Filippi: "Lì è nata l’idea di averci ad Amici"

Al Bano e Romina Power non riusciranno mai a dividere del tutto le loro strade, per lo meno in campo professionale. La loro musica, unita all’idea collettiva dell’unione perfetta che hanno sempre rappresentato, li terrà uniti per sempre sul palcoscenico dello spettacolo.

Così, molto probabilmente, la pensa anche Maria De Filippi che spesso e volentieri li vuole al suo fianco nelle trasmissione che conduce, come ad esempio “C’è Posta per Te”. I loro fan hanno perdonato ad Al Bano e Romina la delusione provata quando si sono separati – sia nella vita che nella musica – e lo dimostrano sempre quando li accolgono con immenso affetto nelle loro esibizioni pubbliche.

Al Bano parla di Amici e del suo rapporto con Maria De Filippi

Sulle pagine del settimanale diretto da Aldo Vitali, “TV, Sorrisi e Canzoni“, Al Bano ha parlato di Maria De Filippi e della grande stima che prova nei suoi confronti: “Abbiamo la stessa visione del lavoro, fondata sul rispetto reciproco e sulla serietà”, poi rivela quando e dove è nata l’idea di una collaborazione sua e di Romina nello show serale della De Filippi, Amici 19.

Tutto parte dal un altro programma di grande successo della Regina di Canale 5, C’è Posta per Te: “Credo che l’idea le sia venuta quando abbiamo registrato una puntata di ‘C’è posta per te’. Lì è scattata la molla di avere il duo anche in questo show”.

Alla domanda se già si fosse fatto un’idea sui ragazzi che si stanno contendendo lo scettro della vittoria nel talent show “Amici”, dichiara forte della sua immensa conoscenza musicale: “A me bastano tre minuti, quattro al massimo, il tempo di una canzone. Ma al di là della vocalità, ci vuole l’anima. La partita è aperta: la prima puntata è un battesimo, ora dobbiamo fare comunione, cresima, matrimonio…”.

Non si vuole sbilanciare ancora, anche se sicuramente le idee le ha più che chiare. Diamo tempo ai ragazzi di farsi conoscere meglio anche dal pubblico e di farsi apprezzare ancora di più.