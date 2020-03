Che tempo che fa: Maria De Filippi a ruota libera su Sanremo, "Uomini e Donne" e il rapporto con il fratello

Maria De Filippi è stata ospite a “Che tempo che fa” – in onda domenica 1° marzo – andando così in video per tre sere di seguito: venerdì 28 febbraio con il serale di “Amici“, sabato con “C’è Posta per te” quindi ha concluso il weekend nel salotto di Fabio Fazio, in uno studio spettrale, dove si sentiva la mancanza del pubblico a causa del Coronavirus.

La celebre conduttrice in quota Mediaset non si sottrae alle domande e alle tante curiosità del presentatore circa la sua vita privata, ma anche professionale. Sono tanti gli aneddoti rivelati dalla moglie di Maurizio Costanzo tra i tanti anche un fuori programma avvenuto a “C’è posta per te”, dove una signora è svenuta, tirando la conduttrice per terra insieme a lei.

Maria De Filippi sulle liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Quando si parla con la De Filippi non si può non chiedere qualcosa su “Uomini e Donne“, il dating show nato nel 1996 come versione “senior” del precedente talent show condotto dalla presentatrice “Amici”; in particolar modo ciò che interessano di più sono le continue ed immancabili querelle tra la bionda e verace opinionista Tina Cipollari e la protagonista del parterre femminile, Gemma Galgani.

Liti che in diverse occasioni hanno sollevato delle vere e proprie bufere mediatiche, tanto che buona parte del popolo del web ha accusato la Cipollari di bullismo. In tanti hanno però il dubbio che le due recitino un copione e sul punto è intervenuta Maria che ha detto che non esiste un copione e che registrando tre puntate di seguito è costretta ad invitare Tina a non esagerare, altrimenti deve tagliare.

Maria ha quindi escogitato un metodo per arginare l’irruenza di Tina – quindi l’inevitabile perdita di tempo per tutti – cioè quella di abbassarle il microfono. Una soluzione drastica ma necessaria in virtù del fatto che Maria era costretta a rimanere in studio molto più del necessario, per poi tagliare molte parti della trasmissione che non sarebbero comunque potute andare in onda.

Il rapporto con il fratello Giuseppe e i rumor su Sanremo

La De Filippi ha poi parlato anche del suo rapporto con il fratello Giuseppe, che molti anni fa la colpì in fronte con un fucile ad aria compressa. Maria è legatissima al fratello, tanto che quando era più piccola desiderava stare nella sua stanza, ma lui puntualmente le negava questo piacere. Da qui la decisione di Maria di violare il divieto imposto dal fratello di entrare nella sua stanza; una decisione infelice visto che poi il fratello reagì male, colpendola in testa con il pallino del fucile.

Oggi i due fratelli vanno d’amore e d’accordo tanto che Giuseppe è diventato l’amministratore delegato della Fascino, società di produzione di proprietà di Maria De Filippi. I due hanno tante passioni in comune, infatti spesso sono stati paparazzati insieme in montagna o al mare. Fabio Fazio ha poi chiesto a Maria di spiegare per quale motivo a “C’è posta per te” cammina sempre.

La presentatrice ha chiarito una volta è per tutte che camminare l’aiuta a concentrarsi. Quanta verità c’è sui rumor che in questi giorni serpeggiano in rete circa una sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo insieme a Sabrina Ferilli? “Presentare? Io? Mai nella vita. Ho detto di volerlo presentare con la Ferilli, ma non era una candidatura” – quindi ha aggiunto – “A quell’idea ho detto ‘Sì, tutta la vita’. Ma mai e poi mai vorrei prendere il posto di qualcuno della Rai“. Ma mai dire mai, perché nella vita tutto può succedere.