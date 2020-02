Sanremo 2021: possibile la conduzione di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, con Amadeus

Da poche settimane ha avuto termine la 70esima edizione del Festival di Sanremo e si comincia a parlare della prossima annata che potrebbe vedere dei cambiamenti per quanto riguarda la conduzione. Si parla di una coppia, come quella formata da Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, per presentare sul palco dell’Ariston, al fianco di Amadeus.

Sarebbe una notizia sorprendente, sebbene non è la prima volta che la conduttrice di “Amici”, si troverebbe al Festival di Sanremo. Nella giornata di mercoledì 26 febbraio Maria De Filippi è stata impegnata in una conferenza riguardante la nuova stagione del talent show Amici, visto che in questa settimana, ci sarà la prima puntata del serale.

La possibile presenza della coppia De Filippi-Ferilli

La moglie di Maurizio Costanzo è stata anche interpellata in merito alla possibilità di condurre la prossima edizione del Festival della canzone italiana. La risposta della presentatrice di “Uomini e donne” lascia tutto aperto e fa notare la sua voglia di tornare sul palco dell’Ariston, in caso di una chiamata di Amadeus. Queste sono state le dichiarazioni di Maria De Filippi che ha affermato, concentrandosi sulla possibilità di dividere il palco con l’amica Sabrina Ferilli: “Se Amadeus dovesse chiamarci, lo farei subito”.

In questa occasione la De Filippi ha dato delle novità riguardanti la sua trasmissione, ma l’attenzione ha finito per concentrarsi sul Festival di Sanremo. Nonostante sia terminato, si continua a parlare delle possibili conduttrici e tale scenario porterebbe all’assenza dello showman Rosario Fiorello.

Nel frattempo l’unica certezza si ritrova nel fatto che la Rai non avrebbe dubbi a confermare Amadeus, che ha avuto il merito di ottenere degli ascolti al di sopra delle aspettative, con dati che non si vedevano da oltre vent’anni. Di conseguenza la decisione di una possibile presenza di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sarebbe legata alle scelte del conduttore de “I soliti ignoti”.