U&D over, Maria De Filippi bacchetta Tina: "Sembri una maniaca ses****e!". Imbarazzo in studio

Durante la messa in onda della puntata del 28 febbraio del trono over di “Uomini e Donne“, abbiamo assistito alla sfilata degli uomini. Accantonate per una volta le dame, le quali sfilano costantemente, è toccato ai maschietti mettersi in gioco e le loro performance hanno stupito in positivo tutti i presenti, difatti ognuno di loro ha utilizzato il titolo della sfilata, “Bello e Invincibile“, in maniera del tutto originale.

A spuntarla è stato Fabio, che con una dedica a sua figlia ha emozionato tutto il parterre femminile che lo ha premiato a suon di 10. Accantonato il dolce momento che ha visto Fabio protagonista è stata la volta di Jan Pierre, il quale ha sfilato indossando una tutina da pugile che lasciava intravedere qualche sporgenza di troppo nelle zone intime.

Ciò non è passato inosservato all’occhio vigile di Tina, che subito è intervenuta dichiarando: “Jan Pierre sistemati la tuta“. L’episodio sarebbe passato in sordina se la Cipollari non ci avesse messo del suo e ciò ha scatenato l’intervento di Maria De Filippi, che tra una risata e l’altra l’ha affettuosamente bacchettata: “Tina, sembri una maniaca se…ale!“.

Queen Mary ha spiegato che deve pur mandare in onda la puntata e se ogni episodio si arricchisce dell’intervento scomposto della vamp, risulta difficile riuscire nell’obiettivo. Ancora una volta Tina è stata la vera mattatrice della sfilata, tra battute hot e scritte sulla paletta illeggibili, a più riprese le è stato chiuso il microfono e quando Emanuele ha sfilato e preso in braccio Gemma, l’opinionista si è scatenata.

Il tutto si è svolto tra le risa generali, sia del pubblico in studio che di Maria De Filippi e Gianni. Ma infondo se non ci fosse Tina ad animare le puntate del trono over tutto sarebbe diverso e la stessa De Filippi non ha nascosto quanto la vamp sia indispensabile, difatti nell’ultimo periodo -per stessa ammissione di queen Mary- ci sono stati ritardi nelle registrazioni proprio a causa di problemi personali di Tina.

La Cipollari è ormai diventata fondamentale, una vera e propria padrona di casa che ha la libertà di chiudere il microfono perfino a Maria De Filippi. I suoi siparietti divertono molto sia il pubblico in studio che quello a casa e le liti trash con Gemma sono diventate ormai necessarie, insomma è grazie e soprattutto a Tina se il trono over di “Uomini e Donne” ha raggiunto un successo, in termini di share, inimmaginabile.