Akash attacca Andrea Cerioli e saluta la tv: "Stufo del trash, torno alla moda"

Akash Kumar si è presentato negli studi de “L’isola dei famosi” durante l’ultima diretta, nonostante sui social abbia rivelato di essere pronto ad abbandonare la trasmissione. I motivi dietro questo ripensamento non vengono svelati, ma il modello durante la puntata minaccia Ilary Blasi affermando di essere pronto ad andare via quando vuole.

La conduttrice ha comunque provato a convincere Akash a rimanere, e nella parte finale della diretta rivela al modello di aspettarlo anche nella prossima puntata di venerdì. A quanto pare però l’ex naufrago, e forse in maniera definitiva, sembra voglia salutare il mondo televisivo per abbracciare la sua prima passione: la moda.

Akash attacca Andrea Cerioli e lascia la tv

Sempre con delle storie su Instagram, Kumar continua ad attaccare i personaggi all’interno de “L’isola dei famosi”. Ora, che ha messo da parte la sua “rivalità” con Tommaso Zorzi, si concentra su Andrea Cerioli, accusandolo di essere un cetriolo e che deve portare rispetto a Brando Giorgi perché, a differenza sua, ha una carriera da fare invidia.

Successivamente, taggando nella sua storia Giulio Berruti e Cesare Bocci, rivela che tutti si credono ormai dei modelli ma non si sono mai prestati neanche nel fare una pubblicità della UPIM, catena di grandi magazzini gestita da OVS. Si scaglia contro il mondo di “Uomini e Donne” e della televisione in generale, accusando i tronisti e gli ex corteggiatori di sentirsi realizzati nonostante abbiano solo partecipato ad un reality show o al dating condotto da Maria De Filippi.

Per questo motivo, nella sua ultima storia, pare annunciare il suo addio dalla tv per seguire la sua grande passione: “Trash e la moda sono due mondi diversi. Torno nel mio mondo. Vorrei vedere Andrea Cerioli, a parte il Grande Fratello e il trono, cosa hai fatto? Chiedi a Ignazio Moser la mia carriera”.