Akash non andrà più negli studi de "L’isola dei famosi": "Farò spazio a chi crea dinamiche"

Tra i concorrenti della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, reality condotto da Ilary Blasi insieme a Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, ci è stato anche Akash Kumar. L’ex naufrago però non ha brillato in Honduras, siccome viene eliminato nelle prime settimane decidendo poi di sua spontanea volontà di andare via dalla trasmissione di Canale 5.

Oltre per la sua brevissima avventura nel reality, Akash sta facendo discutere molto per i suoi duri attacchi riversati nei confronti di Tommaso Zorzi. Il loro rapporto, come fatto intendere dal modello con un paio di screen pubblicati su Instagram, era già deteriorato prima de l’inizio del programma.

Akash lascia lo studio de “L’isola dei famosi”

Come per ogni concorrente eliminato Akash si è presentato negli studi di Canale 5 per commentare le avventure dei suoi vecchi compagni d’avventura. A quanto pare però Akash, a circa un mese dalla sua presenza insieme ai conduttori, in cui tra l’altro nei giorni scorsi promette di regalare ai suoi fan un piccolo show siccome pronto ad attaccare duramente Tommaso Zorzi dinanzi a milioni d’italiani, ha deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione.

Il modello rivela, con una breve storia su Instagram, di aver deciso di sua spontanea volontà di lasciare anche gli studi di Mediaset: “Ringrazio per questa opportunità ma la mia presenza in studio termina qua. E’ meglio dare spazio a persone che sanno o creano dinamiche. Questa è una mia scelta, ma non sarò più presente. Grazie a tutti. Ringrazio Iva Zanicchi, Ilary Blasi e gli autori che mi hanno voluto bene”.

Akash, se la sua scelta viene confermata nella prossima diretta, non è il primo concorrente a prendere questa decisione. Infatti anche l’ex calciatore Paul Gascoigne, a causa del suo infortunio al braccio, ha deciso di rimanere a Londra per continuare a curarsi.