"L’isola dei famosi", Akash torna in studio e attacca la produzione: "Non mi rispettate"

Con delle storie su Instagram, Akash, ex concorrente de “L’isola dei famosi“, ha annunciato nei giorni scorsi di aver deciso di non voler far parte della trasmissione neanche come ospite in studio. I motivi non vengono spiegati, ma il modello ha rivelato di aver fatto questa scelta di sua spontanea volontà perché vuole lasciare più spazio ad altri che creano più dinamiche, ringraziando comunque Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini per la bellissima esperienza.

A quanto pare però Akash ha cambiato immediatamente idea e nella diretta del 17 maggio si è presentato negli studi di Canale 5. Il clima però si accende subito, dal momento che l’ex naufrago attacca immediatamente Ilary Blasi e gli autori, sottolineando che da oggi in poi vuole più rispetto da parte di tutti.

Le parole di Akash Kumar

Ilary Blasi, presentando Akash in studio, ha voluto prenderlo un po’ in giro menzionando tra l’altro un’altra ex naufraga de l’isola: “Akash Kumar aveva detto che non sarebbe più venuto, e invece è ancora attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma”.

A quanto pare il ragazzo non prende benissimo questa battuta e si fionda subito all’attacco di Ilary Blasi lanciando successivamente una frecciatina: “Io non sarei più venuto, e dichiaro di non voler venire più, perché non c’è rispetto per me. Se vuoi posso anche andare via adesso”. La conduttrice prende immediatamente le distanze da queste sue parole, affermando di volerlo ancora in studio per le prossime puntate e che quindi finché è possibile continua a invitarlo come ospite.

Il siparietto polemico quindi termina in questa maniera, ma per il ragazzo potrebbe continuare nei prossimi giorni. Infatti Akash, sempre molto attivo sui social network nel dare delle informazioni dettagliate ai suoi fan, potrebbe spiegare i suoi motivi dietro al suo rientro.